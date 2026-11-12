La situación operativa del Plan de Riesgo de Inundaciones en Extremadura decae a nivel 0

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Mérida, 12 nov (EFE).- Extremadura ha desescalado la situación operativa del Plan Especial de Riesgo de Inundaciones (Inuncaex) al no recaer sobre esta comunidad ningún nuevo aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De la situación operativa 1 existente desde este pasado martes, el Gobierno extremeño la ha reducido al nivel 0. Similar decisión fue tomada a última hora de este miércoles con respecto al Plan Territorial de Protección Civil (Platercaex).

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Permanecen cortadas al tráfico las carreteras CC-146 (Badén de Zarza la Mayor), CC-224, a la altura del Puerto de Honduras; CC-157 de Casillas de Coria a Coria, y la CC-151, de Moraleja a Vegaviana.

La ausencia de avisos meteorológicos para este jueves permite a Extremadura recuperar la normalidad en todos los órdenes, con la vuelta de la actividad docente y la actividad habitual en el ámbito sociosanitario o en el transporte público por carretera, que este miércoles se vieron afectados por la emergencia.

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El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura gestionó este miércoles más de un centenar de incidentes relacionados con el episodio de lluvias y viento que motivó la activación de los planes Inuncaex y Platercaex.

La mayoría han consistido en limpieza de vías de comunicación por la presencia de obstáculos que impedían o dificultaban el tránsito (troncos o ramas de árboles y piedras, principalmente) y por balsas de agua en la calzada, aunque también se han atendido incidentes relacionados con el suministro energético o el cableado eléctrico, y la retirada de objetos desplazados como carteles, contenedores o plásticos. EFE

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