La secretaria de Isak Andic declara durante una hora y media ante la jueza

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La jueza de Martorell (Barcelona) Raquel Nieto, que investiga la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, en diciembre de 2024 tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató, ha tomado declaración durante una hora y media este jueves a la que fue su secretaria durante más de dos décadas en el marco de la causa en la que investiga al hijo del empresario, Jonathan Andic, por presunto homicidio.

Se trata de la primera en comparecer --en su caso a petición de la Fiscalía--, de la treintena de testigos que en los próximos días desfilarán por este juzgado, entre los que figuran los tres albaceas de Isak Andic, cuyo testimonio ayudará a esclarecer qué relación tenían padre e hijo y si la voluntad de crear una fundación filantrópica implicaba que Jonathan Andic perdiera parte del patrimonio.

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En esta jornada también han declarado durante casi dos horas un sargento y tres agentes de los Mossos d'Esquadra, los primeros en llegar al lugar tras la muerte del empresario.

LA RELACIÓN Y EL VIAJE A ECUADOR

En su declaración ante los Mossos d'Esquadra, la secretaria, que este jueves ha comparecido durante una hora y media, ya explicó que el 21 de marzo de 2025 Jonathan Andic le pidió que le comprara unos billetes de avión para ir a Ecuador el día 24 de ese mismo mes, con regreso el 26, "no constando en la agenda del investigado, y desconociendo el motivo", según el auto al que tuvo acceso Europa Press.

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Fue durante este viaje a Quito cuando se produjo la desaparición "en extrañas circunstancias" del móvil de Jonathan Andic, que según expresó la secretaria, le fue robado durante el viaje relámpago.

Las fechas de la desaparición del teléfono, por el que Jonathan Andic no interpuso denuncia, coinciden con la información dada por los medios de comunicación de la reapertura de la causa judicial, según el auto.

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Preguntada si alguna vez había visto discutir a padre e hijo, la secretaria respondió que no.

DEFENSA

En las próximas jornadas también declarará el abogado Miquel Roca, a petición de la defensa de Jonathan Andic, que encabeza el penalista Cristóbal Martell, por ser quien recibió el encargo del magnate para constituir la fundación.

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La defensa considera que su testimonio podrá esclarecer los aspectos estructurales de la misma, el cuadro de patronos, la función, el papel de sus hijos en la fundación, y si con la constitución de la misma se alteraban o no las expectativas hereditarias.

Lo ha propuesto para tratar de desmontar la hipótesis incriminatoria que contempla la Fiscalía, que apunta a una presunta motivación económica por parte de Jonathan Andic relacionada con un supuesto desacuerdo en relación a la constitución de la fundación y su relación con sus expectativas hereditarias.

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También declararán, a petición de la defensa, la directora financiera y de administración de una sociedad patrimonial designada por Isak Andic para preparar los testamentos anuales y sus sucesivas modificaciones, el profesional que contribuyó a diseñar junto al magnate la planificación de la futura gestión de su patrimonio y de las empresas familiares, y del CEO de Mango, Antonio Ruiz, entre otros.