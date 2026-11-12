La izquierda defiende decretos de vivienda tras la huelga ante "pelotazos" de la derecha

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Madrid, 12 nov (EFE).- El PSOE, el grupo Sumar y los distintos partidos de la izquierda representados en la Diputación Permanente del Congreso han defendido los dos decretos de vivienda que se votan este jueves, como continuación de la huelga general celebrada este miércoles y ante el "pelotazo" que "proponen" los partidos de la derecha.

Durante el debate de la renovación automática de los alquileres, el primero de los dos decretos que se votan este jueves en la Diputación Permanente, los diputados de PSOE, Sumar, Podemos, ERC y EH Bildu han reivindicado el "poder" de la huelga de este miércoles y de los sindicatos, y han asegurado que estas votaciones son "un referéndum a la vivienda".

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Los distintos diputados de los partidos de la izquierda han respondido así tras la intervención del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que ha acusado a quienes voten en contra de este decreto de impedir que cinco millones de inquilinos puedan ahorrar 4.341 euros durante el tiempo que transcurra esta prórroga.

La diputada socialista Elisa Garrido ha incidido en que la renovación automática de los alquileres y el decreto que se debate después sirven para "ayudar a todos quienes llenaron España clamando ante el drama de no poder acceder a una vivienda y por un salario digno".

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Garrido ha afirmado que, ante el "disparate" argumentado por Vox o PP, desde el PSOE ven en el PP "la receta de siempre, la del pelotazo urbanístico de la Ley del suelo y de la total liberalización".

La diputada Teslem Andala, de Sumar, ha explicado que esta es una oportunidad de ejercer "un referéndum a la vivienda, que es lo que pedía la gente" y ha subrayado que, aunque esto no es suficiente, van a seguir avanzando en reconocer el "poder" de los sindicatos.

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Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha insistido en que este decreto se queda corto y ha pedido ir más allá y "prohibir todos los desahucios", tras una huelga general "levantada a pulso por los trabajadores y colectivos en huelga".

Belarra ha ironizado asimismo con el hecho de que la votación sobre estos decretos se produzca a horas de comenzar la campaña, un hecho que, ha imaginado, se debe a la "pura casualidad".

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El diputado Gabriel Rufián, de ERC, ha reclamado más impuestos ante quienes "acumulan" viviendas como negocio, porque la vivienda "es un derecho como el respirar, la comida o el agua" y ha incidido en que la intervención del mercado es "innegable".

El diputado de EH Bildu, Oskar Matute, ha insistido en que la renovación automática de los alquileres ofrece "estabilidad y seguridad" para los inquilinos, que tienen por delante "un horizonte de tranquilidad", pero también a los pequeños propietarios "que no prefieren hacer negocio cada cinco años". EFECOM

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