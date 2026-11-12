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La familia del joven apuñalado en Gerena (Sevilla) pide "justicia" al inicio de la causa contra los menores

12/11/2026 Inicio del juicio contra los menores investigados en el apuñalamiento de un joven a la salida del IES Gerena en Sevilla POLITICA MARIA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS
12/11/2026 Inicio del juicio contra los menores investigados en el apuñalamiento de un joven a la salida del IES Gerena en Sevilla POLITICA MARIA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS
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El Juzgado de Menores de Sevilla ha acogido este jueves, 12 de octubre, la primera sesión del procedimiento judicial contra los dos menores investigados por la muerte de Aarón Muñoz, el joven de 17 años natural de Aznalcóllar (Sevilla) que falleció tras ser apuñalado mortalmente a la salida del instituto de Gerena donde cursaba sus estudios en enero de 2025.

"Es un caso que recuerda al de Marta del Castillo, porque es un procedimiento en el que hay menores y mayores de edad implicados. (...) Lo que vamos a resolver hoy es el por qué lo mataron. Vamos a intentar hacer justicia, porque Aarón ha perdido la vida de forma gratuita", ha defendido a las puertas de los juzgados la letrada responsable de la acusación particular, ejercida por la familia, Rocío Hidalgo.

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Varias decenas de personas entre familiares, amigos y vecinos de la víctima se han concentrado sobre las 9,00 horas de la presente jornada y han recibido a la madre de la víctima, Reposo Manuela Centeno, entre vítores y aplausos, misma vez que portaban pancartas que pedían un endurecimiento de la Ley del Menor.

Precisamente a esta petición se remitía la progenitora hace unos días, al lamentar que la Ley de Responsabilidad Penal del Menor "ampara y protege", a su parecer, "a los agresores y asesinos y desampara y desprotege a las víctimas".

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La acusación particular solicitará cinco años de internamiento en régimen cerrado para los dos menores, la máxima medida permitida para menores de entre 16 y 18 años por delitos graves según la referida ley.

El caso se dio a conocer el 8 de enero de 2025, momento en el que el joven fallecía tras ser apuñalado a la salida del instituto de Gerena, en el que cursaba sus estudios. El joven, vecino del Castillo de las Guardas, tenía 17 años en el momento de los hechos.

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