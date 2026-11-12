Junts promete frenar a la "derecha rancia" y dice echar de menos a la ERC del 1-O

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Barcelona, 12 nov (EFE).- La candidata de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, ha prometido frenar a la "derecha rancia española" en las elecciones generales del 29 de noviembre y ha lamentado la alianza de ERC con Podemos en Cataluña: "¡Cómo echamos de menos la ERC con la que hicimos el 1-O!".

Así se ha expresado este jueves en el acto de inicio de campaña de Junts en el Valkiria Hup Space de Barcelona, con unos 300 asistentes, y donde han intervenido también otros candidatos y personalidades del partido, como el expresidente catalán Carles Puigdemont, que lo ha hecho de forma telemática.

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Nogueras ha erigido a Junts como el "voto útil" contra PP y Vox para poner "Cataluña en el centro" -lema con que Junts encara esta campaña electoral- y ha recordado que, en 2023, el PSOE también pidió el voto prometiendo frenar a ese bloque.

"Hoy hay más PP y más Vox que nunca. Pero a la derecha rancia, quien la ha tumbado tiene un nombre y un apellido. Y lo hemos dicho: es el presidente Carles Puigdemont, ¡él ha tumbado a la extrema derecha española y al poder español!", ha clamado.

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El expresident y líder de Junts, en una intervención telemática, ha pedido no caer "en la trampa de los bloques" de la izquierda y la derecha españolas y ha erigido a su partido como la "única opción netamente catalana" de cara a las elecciones del 29N.

Ha asegurado que Cataluña "se ha puesto siempre en el medio entre el falso dilema de una España supuestamente buena y una España ciertamente mala".

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"España solo hay una. Da igual si es con la derecha o con la izquierda, si es con la España republicana o la España monárquica, si es la dictatorial o la que pacta la Transición con la dictadura. Cataluña paga la factura siempre", se ha lamentado.

El expresidente catalán ha sostenido que, "en términos económicos o de catalanofobia, el mito de las dos Españas para los catalanes no existe".

Por eso, ha dicho, Junts aboga por hablar con voz "alta, clara y en catalán" en Madrid en defensa de los intereses de Cataluña, a pesar de las "presiones, chantajes y campañas indignas". EFE

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(Foto) (Vídeo)