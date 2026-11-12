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Isabel Rodríguez considera que la derecha no reconoce que la vivienda es un derecho

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Madrid, 12 nov (EFE).- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha manifestado esta noche tras las críticas de los partidos de oposición a la aprobación del decreto 'Maricarmen' de Vivienda que la derecha no reconoce que la vivienda sea un derecho y ha criticado que los gobiernos de las autonomías gobernadas por el PP sólo han puesto "palos en las ruedas" en esta materia.

Así lo ha manifestado en una entrevista en el programa de televisión 'La última hora' de La Séptima, en la que ha calificado de relevante la movilización y la huelga general de ayer "de todas esas personas que creen en el derecho a la vivienda", de las que espera que se manifiesten igualmente el próximo 29 de noviembre en las urnas.

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Así mismo, ha reconocido su frustración durante la legislatura de no haber podido conseguir un acuerdo en Vivienda en el Parlamento, que, a su juicio, no ha escuchado "el clamor social. Me he encontrado un gran consenso en la calle, pero ha sido imposible un acuerdo en el Parlamento", ha añadido.

Cuestionada por que el decreto aprobado en la Diputación Permanente del Congreso será derogado si gana el PP las elecciones generales, la ministra se ha preguntado: "¿Quieren echar abajo el que todos los que están tranquilos porque tiene una prórroga de alquiler vuelvan a estar en vilo mañana?.

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"¿Quieren echar abajo - ha continuado- prestamos de 50.000 euros a tipo cero para que personas que han estado atrapadas en alquiler puedan pagar su entrada y comprar su primera vivienda?, ¿Quieren echar abajo que pongamos coto a los pisos turísticos?".

"Cuando Pedro Sánchez llega al Gobierno -ha recordado la ministra- a política de vivienda se destinaban por Mariano Rajoy a penas 500 millones de euros, tras la aprobación del Real Decreto Maricarmen el ministerio de Vivienda tiene hoy 10.000 millones más para dar a los que van a comprar un prestamo de 50.000 euros para dar la entrada" y, ha añadido "estamos muy cerca de destinar el 1% del PIB a políticas de Vivienda".

Preguntada por una información de La Séptima según la cual en Madrid muchas viviendas públicas han pasado a manos privadas, la ministra de Vivienda, la ha considerado como "el moodus operandi del PP, como pasó en Alicante cuando las viviendas de protección oficial se las repartieron concejales del PP o familiares".

Ha manifestado su apoyo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al ser preguntada por la violencia ejercida por miembros de la Policía Nacional durante las manifestaciones durante el día de la huelga y ha recordado que "el ministro ha dado explicaciones y ha abierto una investigación. El ministro ha mostrado siempre su compromiso con el Estado de Derecho".

Respecto a las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la participación de Begoña Gómez en un acto con militantes socialistas, Rodríguez ha considerado que el PP ha jugado a dañarla y ha considrado que la mujer del presidente del Gobierno "nos representa a todas las mujeres que no estamos dispuestas a darnos por vencidas". EFE

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