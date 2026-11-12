Illa culpa de los disturbios en Barcelona a "grupos antisistema de ideología anarquista"

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Barcelona, 12 nov (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este jueves que tras los disturbios registrados este miércoles en Barcelona al término de la manifestación por la huelga general se encuentran "grupos antisistema de ideología anarquista y muy radical".

En declaraciones a La 1, Illa ha dicho que estas personas "usan la vivienda como excusa para romper escaparates", lo que ha apuntado que nada tiene que ver con la manifestación llevada a cabo antes, por la tarde, que tuvo un seguimiento "amplio y relevante" y "transcurrió con respeto, civismo y normalidad".

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El president ha dicho que los cuerpos policiales deben "medir muy bien" cómo actuar frente a estos grupos que generan disturbios porque debe garantizarse también el derecho a manifestarse de forma pacífica y a secundar una huelga.

Antes de afirmar que el Govern tratará de que se aplique la "máxima contundencia jurídica" a estas personas, Illa ha remarcado que "en Cataluña, quien la hace la paga". EFE

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