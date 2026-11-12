Ibon Navarro: "Si somos inteligentes, será una lección para aprender"

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Madrid, 12 nov (EFE).- Ibon Navarro, entrenador del Estrella Roja, lamentó la derrota de su equipo este jueves ante el Real Madrid en el Movistar Arena, 105-84, aunque dijo que si son "inteligentes", sacarán de este partido "una lección para aprender".

El técnico vasco hizo autocrítica tras perder ante los blancos, que reventaron por completo su gran trabajo defensivo con el que llegaban hasta el momento, encajando sólo 74 puntos de media por encuentro.

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"Creo que nuestra puesta en escena es muy mala. Falta de intensidad, dureza, energía. Nuestro lenguaje verbal era muy malo y tampoco desde el banquillo hemos encontrado jugadores que nos cambiaran la cara. Hay que destacar su acierto en los 15 primeros minutos. En la segunda parte no hemos podido ir a pintura, ellos han sido más agresivos y si somos inteligentes, será una lección para aprender", analizó en la rueda de prensa posterior al partido.

Asimismo, remarcó la "mala gestión" con el camerunés Christian Koloko, que no pudo viajar con el equipo por un problema del visado, y llegó más tarde a la capital española para jugar con sus compañeros, como un factor "externo" que no ayudó a preparar el choque.

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Por último, elogió el ritmo ofensivo del Real Madrid, que por tercera semana consecutiva, pulverizó a la mejor defensa de Europa.

"Son muy buenos. Están con un punto de explosividad muy alto, tienen jugadores que cuando los mueves hasta suben el nivel. Si no les igualas, te destrozan. Es un equipo con ritmo alto y que te obliga a defender pronto en los primeros segundos. Si están acertados desde el triple como hoy no dejan competir. Más el rebote de ataque, es difícil competir contra ellos. Tienes que hacer muchas osas bien. Casi desde que estás tirando ya tienes que estar defendiendo", finalizó. EFE

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