Garamendi considera que la huelga general ha sido "un fracaso" con un seguimiento del 5 %

Guardar

Madrid, 12 nov (EFE).- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha considerado este jueves que la huelga general ha sido "un fracaso", ya que el seguimiento medio ha sido del 5 %, y ha lamentado la imagen que se ha dado de España y que no ha sido "la mejor" para el turismo o la inversión.

En declaraciones a los medios antes de participar en Madrid en la clausura de la Asamblea General de la Federación Empresarial de la Industria Química Española, Garamendi ha condenado la violencia que se ha visto en algunas manifestaciones y también en los piquetes, que "no han sido informativos".

PUBLICIDAD

"No es la mejor imagen de España" para el turismo, para las inversiones, por lo que el presidente de la patronal ha pedido una reflexión al respecto.

Sobre la actuación policial, ha hecho un "agradecimiento muy especial" y ha mostrado su solidaridad con la policía, ya que "parece que son los malos de la película y son los que nos defienden y nos dan la tranquilidad".

PUBLICIDAD

"Cuando ves las cosas que hemos visto y ves a la policía, que hay muchos heridos dentro de la policía, la gente parece que no puede defenderse y parece que están ahí para que les peguen los palos a ellos", ha añadido.

Sobre los datos de seguimiento facilitados por sus organizaciones territoriales y sectoriales, Garamendi ha detallado que ronda el 5 %, y sobre la red eléctrica ha dicho que "es verdad" que durante la primera hora de la mañana la caída del consumo llegó a casi un 10 %, pero la media del día fue del 4,5 %.

PUBLICIDAD

Garamendi, que ha reconocido el problema de la vivienda que existe en España, ha apostado por sentarse a "pensar cuántas casas no se han hecho y habría que haber hecho o cuántas habrá que hacer y cómo las instituciones públicas se tienen que organizar para solucionar este tema".

La vivienda "no es un problema nuestro", ha dicho en referencia a los empresarios, sino "un problema de escasez porque hay más gente y lo que es un problema de que se agilicen trámites".

PUBLICIDAD

Preguntado sobre si detrás de ese problema están los salarios bajos, ha respondido que sí, pero que en este ámbito hay que "hablar de productividad, de competitividad, de absentismo, de deflactración de la tarifa del IRPF", ha dicho.

"El Estado se ha quedado con 19.000 millones de euros que deberían de estar en el bolsillo de los trabajadores", ha insistido el presidente de la patronal, al tiempo que ha recordado que "la Seguridad Social ha subido más de un 50 %". EFE

PUBLICIDAD