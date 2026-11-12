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Gallardo afronta ante Costa Rica el reto de empezar a construir un Ecuador competitivo

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Quito, 12 nov (EFE).- El argentino Marcelo Gallardo señaló este jueves que su principal desafío como seleccionador de Ecuador será construir un equipo competitivo y con capacidad de ganar, un objetivo que buscará encaminar desde el amistoso de este viernes ante Costa Rica en Quito.

"Mi desafío personal es poder lograr armar un gran equipo, no un equipo de cuatro o cinco futbolistas, y que sea un equipo que tenga posibilidades siempre de ganar", manifestó Gallardo en una rueda de prensa previa al último entrenamiento antes del encuentro ante los costarricenses.

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El técnico explicó que en esta primera etapa de su ciclo busca establecer un mensaje claro y contar con jugadores que se adapten a esa idea, con el objetivo de llegar a septiembre de 2027, cuando comenzarán las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2030, con un equipo "lo más fuerte posible".

Gallardo reconoció que comenzar su etapa al frente de Ecuador con apenas un entrenamiento antes de la gira asiática de septiembre y octubre pasado, en la que el equipo perdió ante Corea del Sur, Japón y Panamá, "resultó incómodo".

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Sin embargo, aseguró que esa experiencia dejó "una muy buena enseñanza y comunicación fluida" con sus jugadores.

En cuanto a la convocatoria para estos amistosos, el seleccionador anunció las bajas por lesión de Alan Franco y Alan Minda. También señaló que Kevin Rodríguez llegó a la concentración con un problema en un tobillo y que Denil Castillo se lesionó durante el entrenamiento del miércoles.

Ante estas ausencias, convocó al atacante Snayder Porozo, de la selección sub-20.

Sobre el encuentro ante Costa Rica, Gallardo anticipó que será un rival exigente por la calidad de sus futbolistas y su propuesta de juego. "Vamos a tratar de enfocarnos en nosotros, tratar de poder dar una muy buena imagen futbolística, contra un rival que va a ser duro", afirmó.

El argentino destacó que Costa Rica también atraviesa un nuevo proceso bajo la dirección de Bryan Ruiz, quien, pese al poco tiempo en el cargo, ya ha mostrado "muy buenos fundamentos futbolísticos".

Asimismo, dijo estar al tanto de las dificultades que ha tenido el seleccionador costarricense para definir la convocatoria para la actual fecha FIFA, aunque recordó que el equipo centroamericano ha mantenido históricamente una propuesta de juego atractiva.

Tras el partido de este viernes ante Costa Rica, Ecuador viajará a Guayaquil para enfrentarse a Bolivia el próximo martes en el estadio Monumental del Barcelona, con el que cerrará la temporada de 2026. EFE

(foto)

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