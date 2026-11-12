Gabriele Procida: “Me gusta mucho el estilo que Pedro ha traído a este equipo”

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Madrid, 12 nov (EFE).- Gabriele Procida, jugador del Real Madrid, explicó en zona mixta que le gusta “mucho el estilo que Pedro Martínez ha traído a este equipo”, tras la abultada victoria del conjunto madridista ante el Estrella Roja (105-84) en la undécima jornada de la Euroliga disputada este jueves en Madrid.

“No soy el líder de este equipo, en todos los partidos hay diferentes líderes hoy he sido yo, pero estoy muy feliz de ganar delante de nuestros aficionados”, declaró el italiano que esta noche sumó 19 puntos (4 de 5 en triples).

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Además, añadió que el estilo de “ritmo alto, transiciones, tiros rápidos y robos en defensa” que el nuevo técnico madridista ha implantado en el equipo le gusta y que esta disfrutando “jugando así”.

“Estoy defendiendo mejor este año”, dijo ante los medios satisfecho con la victoria de su equipo y su gran actuación individual para que los blancos sumen una nueva victoria en la Euroliga. EFE

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