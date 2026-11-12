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Fiscales progresistas piden que se exija responsabilidad a plataformas por casos de abusos

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Madrid, 12 nov (EFE).- La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha celebrado este jueves la investigación de la Fiscalía General del Estado sobre TikTok por posibles delitos relacionados con la difusión de material de abuso sexual infantil y ha reclamado que se exija responsabilidad civil a las plataformas.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha encargado a la fiscal de sala coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, la investigación de los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores en la plataforma TikTok.

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En un comunicado, la UPF destaca que la decisión de la Fiscalía señala el camino que se debe seguir: "Investigar no solo a quienes crean y distribuyen estos contenidos, sino también la eventual responsabilidad de las grandes plataformas tecnológicas".

Recuerda que las plataformas ya están sujetas a obligaciones legales derivadas de la normativa europea sobre servicios digitales y de la legislación de protección de datos.

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Pero esta asociación de fiscales apuesta por dar un paso más y propone estudiar una reforma del Código Penal que contemple expresamente la responsabilidad civil de las plataformas por los daños que su "pasividad negligente" contribuya a causar o agravar.

Asimismo, reclama estudiar la posibilidad de exigir responsabilidad penal de las personas jurídicas en los supuestos más graves, especialmente cuando exista una contribución consciente y penalmente relevante a la difusión delictiva.

Y advierte de que la dimensión económica y tecnológica de estas empresas no puede convertirse en un obstáculo para exigir responsabilidades y garantizar la reparación de las víctimas. EFE

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