Fermín: "Tenemos que estar más atentos a balón parado y corregirlo"

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Redacción Deportes, 12 nov (EFE).- El mediapunta del Barcelona Fermín López valoró este jueves el rendimiento de la selección española en la victoria ante la República Checa en Praga (0-2) en su penúltimo partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones, aunque admitió que el equipo "tiene que estar más atento a balón parado y corregir" las deficiencias en esa parcela del juego.

Fermín apuntó que fue un encuentro "muy difícil" porque sabían que los checos "iban a apretar", pero subrayó que la reacción fue positiva.

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"Hemos hecho un buen partido. Pudimos meter algún gol más, pero hemos controlado bastante bien. Ellos han tenido un par de acciones a balón parado que han podido meterlas. Tenemos que estar más atentos y corregir esto, pero, en general, el partido ha sido bueno", aseguró el jugador del Barcelona en declaraciones a TVE.

Del encuentro contra Inglaterra del próximo domingo en el estadio Metropolitano, donde se dilucidará el primer puesto del grupo, Fermín aseguró: "Tiene jugadores de primer nivel y será un partido muy difícil. Ojalá que podamos ganar en Madrid y conseguir el liderato".

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EFE

cpg/ism