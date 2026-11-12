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Feijóo promete en Cataluña a sindicatos y asociaciones de Policía y Guardia Civil que endurecerá penas contra violentos

12/11/2026 El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la vicesecretaria de Regenerción Institucional, Cuca Gamarra, mantienen una reunión con sindicatos y asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Girona. POLÍTICA TAREK-PP
12/11/2026 El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la vicesecretaria de Regenerción Institucional, Cuca Gamarra, mantienen una reunión con sindicatos y asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Girona. POLÍTICA TAREK-PP
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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este jueves en Girona a sindicatos y asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Girona que, si llega al Palacio de la Moncloa, Policía y Guardia Civil serán reconocidas como profesión de riesgo y que endurecerá las penas contra los violentos.

Este compromiso se produce un día después de los altercados que se produjeron en diferentes puntos de España coincidiendo con la huelga general. Muchos de ellos, con destrozos, quema de contenedores y comercios afectados, se produjeron en Cataluña. De hecho, en ciudades como Barcelona se han cifrado en más de medio centenar las detenciones por esos disturbios.

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Durante la reunión, en la que ha estado acompañado por la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, y la 'número uno' al Congreso por Girona, Diana Moya, Feijóo ha expresado su firme compromiso con la defensa de la ley y la seguridad ciudadana.

Tras los episodios de violencia registrados en la jornada de ayer en diferentes puntos de España, ha enfatizado que "la calle no es de los violentos ni de quienes alientan o consienten la violencia, sino de todos los españoles" y se ha comprometido a tomar las decisiones necesarias "para que la mayoría pacífica, honrada y que cumple pueda vivir tranquila".

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Además, el líder del PP ha traslado que España tiene una deuda con los agentes que debe saldarse mediante su reconocimiento expreso como profesión de riesgo, con la culminación del acuerdo de equiparación salarial, con la actualización de dietas y con la garantía de una protección jurídica real, según ha informado el partido en un comunicado.

En este encuentro, Feijóo les ha presentado su plan de seguridad, basado en cinco ámbitos para asegurar que "quien la hace, la paga", y devolver la autoridad a los agentes. Entre esas medidas, ha destacado el endurecimiento del Código Penal contra los desórdenes violentos, la recuperación del agravante por actuar con el rostro oculto, la multiplicación por cinco de las multas por vandalizar el espacio público hasta los 3.000 euros, el castigo a las bandas que utilicen a menores para delinquir y el refuerzo de la lucha contra la multirreincidencia y la okupación.

"LA VIOLENCIA TIENE QUE TENER CONSECUENCIAS MÁS CONTUNDENTES"

Asimismo, Feijóo ha defendido la necesidad de que el Estado vuelva a tener plena presencia en toda España y en Cataluña, comprometiéndose a incrementar los efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra, además de revertir decisiones como la retirada del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de l'Estartit.

"La calle no es de los violentos, es de todos los españoles, y el futuro Gobierno estará al lado de quienes levantan este país y enfrente de quienes lo destrozan", ha manifestado, al tiempo que ha recalcado que "la libertad necesita orden y que la violencia tiene que tener consecuencias más contundentes".

Feijóo, que ha iniciado este encuentro trasladando sus condolencias a los compañeros del agente fallecido en Oviedo y deseando la pronta recuperación del policía gravemente herido, ha apelado a su experiencia de más de tres décadas de servicio "como garante de una nación más segura".

El líder del PP se ha desplazado este jueves a Cataluña, donde tiene previsto participar en el acto de apertura de campaña que se celebrará en Badalona (Barcelona) esta noche junto al alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, y el presidente del PPC, Alejandro Fernández.

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EuropaPress

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