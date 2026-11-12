Fallece un niño de 4 años al caer a una balsa de agua en Ugíjar (Ganada)

Granada, 12 nov (EFE).- Un menor de cuatro años ha fallecido este jueves al caer a una balsa de agua en Ugíjar (Granada).
Según ha informado el servicio de emergencias 112, el niño ha fallecido ahogado, según los primeros indicios.
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Los hechos han tenido lugar sobre las 12:20 horas, momento en el que se solicitaba ayuda para atender a la víctima.
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil y personal del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que ha movilizado un helicóptero a la zona.
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La Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento del menor y ha indicado que ha quedado activado el protocolo judicial. EFE
mro/fs/jlp
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