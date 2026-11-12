Fallece la cantante Helena Bianco tras desvelar hace días que padecía cáncer

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Madrid, 12 nov (EFE).- La cantante Elena Vázquez Minguela, conocida como Helena Bianco (Valladolid, 1948), ha fallecido este jueves, según ha informado su hermano Alberto Vázquez esta mañana en su cuenta de Instagram.

El hermano de la exintegrante del grupo 'Los Mismos' había desvelado días antes que esta padecía un cáncer neuroendocrino por el que había tenido que cancelar sus actuaciones para someterse a una quimioterapia.

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Vázquez ha informado de que Bianco será despedida este jueves en el tanatorio Memora Majadahonda a partir de las 12:00 horas de este jueves.

Al mismo tiempo, ha pedido a sus amigos y compañeros que no envíen flores y que hagan un donativo en su nombre a la fundación que cuida de los enfermos de cáncer neuroendocrino (www.netsepana.org).

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Nada más conocer la noticia, amigos y compañeros de la cantante han mostrado su pésame, entre ellos el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien ha trasladado en X su aprecio por la cantante: "Siempre tenía a Valladolid y a su Barrio España en su corazón. ¡Gran artista, gran persona, vallisoletana única!". EFE