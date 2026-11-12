Espana agencias

Ester Muñoz ve un "fracaso" la "huelga preventiva" y condena la violencia: "hace falta un Gobierno que ponga orden"

27/10/2026 La portavoz de campaña del PP y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, en Zaragoza. POLITICA
27/10/2026 La portavoz de campaña del PP y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, en Zaragoza. POLITICA
Guardar

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado hoy de "fracaso" la huelga general convocada para ayer por el Sindicato de Inquilinas, UGT y CCOO, la ha calificado de "preventiva" y ha condenado la violencia de los piquetes. En su opinión, hace falta un Gobierno "que ponga orden".

Así se ha pronunciado hoy durante una entrevista en La Mirada Crítica de Tele 5, recogida por Europa Press, en la ha advertido también de que a los sindicatos les va a pasar factura la "instrumentalización de los trabajadores".

PUBLICIDAD

"Es evidente que la huelga haya sido un fracaso. Estaba condenada al fracaso porque realmente no estaba pensada para los trabajadores, ni para los problemas reales de los trabajadores de este país", ha apuntado la dirigente 'popular'. Así, ha argumentado que si la huelga hubiera tenido este fin, se podría haber producido en cualquier momento de los últimos ocho años.

Muñoz también ha condenado la violencia que se vio ayer por parte de los piquetes para impedir que los ciudadanos pudieran trabajar durante la jornada de huelga que ha calificado de "preventiva" en referencia a las manifestaciones realizadas por los sindicatos y el PSOE.

PUBLICIDAD

"Era evidente que únicamente tenían el fin de instrumentalizar a los trabajadores en contra de un hipotético gobierno que votasen los ciudadanos", ha exclamado antes de advertir de que esto les "va a pasar factura" a los sindicatos.

Dicho esto, ha pedido a las centrales sindicales que "estén tranquilos" porque el PP se va a ocupar de resolver los problemas de los españoles y ha explicado que con una situación "tensionada" de las calles pierde todo el mundo por lo que ha apuntado que lo que hace falta es un "Gobierno que ponga orden".

En este sentido, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha constatado que desde que se produjo la disolución de las Cortes han ido creciendo los "momentos violentos" y ha puesto como ejemplo lo ocurrido en las calles de Barcelona, Bilbao, La Coruña o con los altercados de ayer durante la huelga general con el ataque de negocios o a la gente que iba a comprar a ellos.

Y para poner orden, ha adelantado la necesidad de mejorar los "efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional" y que éstos "sean considerados profesión de riesgo" y ha recordado el asesinato de un policía esta semana con una mochila bomba en Asturias.

ELUDE LOS CALIFICATIVOS DE AYUSO A LOS SINDICATOS

Ester Muñoz no ha querido entrar en la afirmación de ayer de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien dijo que había hecho prometer a Feijóo que acabaría con la basura sindical. La portavoz del Grupo Popular se ha limitado a decir que Feijóo se ha comprometido en un contrato con los españoles a mejorar sus vidas, a recuperar la clase media, que la gente pueda comprar o alquilar una casa o llegue a fin de mes y que el autónomo no vea al Gobierno como a un enemigo.

"De eso va el próximo gobierno del Partido Popular y es a lo que se ha comprometido Feijóo, no con Ayuso, sino con todos los españoles", ha exclamado.

En cuanto al calificativo de "tontos y pijos" que ha dedicado esta mañana Unai Sordo por la imagen que hicieron ayer las juventudes del PP con Inteligencia Artificial (IA) retratando a los sindicatos como "comegambas", Ester Muñoz ha precisado que no iba a entrar en los "insultos" del citado dirigente sindical de CCOO.

INMIGRACIÓN ORDENADA, LEGAL Y CON CONTRATO DE TRABAJO

La dirigente 'popular' también se ha referido al traslado de inmigrantes desde Canarias a Aragón para acusar al Gobierno de hacer una política migratoria caótica ante lo que ha aseverado que si el próximo 29 de noviembre los españoles le dan confianza al Partido Popular "los efectos llamadas se van a acabar, porque va a haber una inmigración ordenada, legal y segura".

"A España se vendrá con un contrato de trabajo y se trabajará con los países de origen para que no salgan allí", ha exclamado y ha criticado que el Ejecutivo hable de cuestión humanitaria porque considera que es "justamente lo contrario".

"¿Qué hay de humanitario en hacer que la gente se tire al mar y muchos de ellos fallezcan por intentar buscar una vida mejor?", se ha preguntado retóricamente. "No hay nada de humanitario, ni de hablar de reparto de inmigrantes como si fueran paquetes, que es lo que hace la izquierda, repartir el problema", ha exclamado. Sin embargo, el PP, ha dicho, no considera que los inmigrantes sean un problema, sino que la inmigración "tiene que ser ordenada y legal".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de pota en salsa, el guiso marinero de las abuelas canarias

La pota tiene una composición nutricional muy parecida a la del calamar, aunque presenta una textura más dura que la convierte en la opción ideal para guisos y cocciones lentas

Receta de pota en salsa, el guiso marinero de las abuelas canarias

Elecciones generales 29-N en directo: Bustinduy sostiene que el acceso a la vivienda “se va a abrir paso” como el resto de conquistas de la clase trabajadora, “luchando y peleando”

La campaña electoral arranca oficialmente a las 00:00 de este viernes, y PP, PSOE, Frente Amplio y Podemos celebran hoy actos en los que todavía no podrán pedir aún el voto de forma expresa. También este jueves el Congreso vota los dos decretos de vivienda del Gobierno

Elecciones generales 29-N en directo: Bustinduy sostiene que el acceso a la vivienda “se va a abrir paso” como el resto de conquistas de la clase trabajadora, “luchando y peleando”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

España roza los 50 millones de habitantes gracias a los extranjeros: colombianos, venezolanos y marroquíes incrementan la población residente

Las personas nacidas fuera de España suponen el 98,8% del crecimiento poblacional en lo que va de 2026

España roza los 50 millones de habitantes gracias a los extranjeros: colombianos, venezolanos y marroquíes incrementan la población residente

Silvia Alonso, sobre su relación con David Broncano: “El cuidado pasa por dejar que tu pareja se desarrolle, que tenga su independencia...”

La actriz, que volverá a unirse al cuerpo de la Guardia Civil en la quinta temporada de ‘La caza’, mantiene desde 2021 una relación con el presentador David Broncano

Silvia Alonso, sobre su relación con David Broncano: “El cuidado pasa por dejar que tu pareja se desarrolle, que tenga su independencia...”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N en directo: Bustinduy sostiene que el acceso a la vivienda “se va a abrir paso” como el resto de conquistas de la clase trabajadora, “luchando y peleando”

Elecciones generales 29-N en directo: Bustinduy sostiene que el acceso a la vivienda “se va a abrir paso” como el resto de conquistas de la clase trabajadora, “luchando y peleando”

El exabogado de Koldo García que canalizó 27.225 euros del PSOE a Leire Díez transfirió también 105.000 euros al letrado de Gaspar Zarrías

Marlaska ordena una investigación sobre la actuación policial durante la huelga general y prohíbe el uso de gas lacrimógeno en manifestaciones

Arranca la campaña electoral después de una precampaña de vértigo: el PP apuesta por Cataluña, el PSOE por Andalucía y Vox vuelve a Colón

El calvario del concejal del PP que denunció a su alcalde y terminó expulsado: “Prefería gastarse el dinero en traer a Morante que en arreglar las ventanas del centro cultural”

ECONOMÍA

Vivir sin wifi: buscan voluntarios para vivir gratis en Mallorca a cambio de cuidar perros y seguir un horario “argentino”

Vivir sin wifi: buscan voluntarios para vivir gratis en Mallorca a cambio de cuidar perros y seguir un horario “argentino”

Telefónica vuelve a los números positivos: gana 464 millones hasta septiembre mientras la filial española logra su mayor mejora en ingresos en 15 años

Un abogado laboralista advierte que los trabajadores tienen derecho a saber cómo el algoritmo les asigna peores turnos o menos incentivos: “No puede invocarse el secreto empresarial”

La prórroga de alquileres ahorrará 4.341 euros de media a casi dos millones de hogares si se mantiene en vigor

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 12 de noviembre

DEPORTES

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico