España, con un empate ante Inglaterra, será primera de grupo

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Redacción Deportes, 12 nov (EFE).- Las selecciones de España e Inglaterra se jugarán el primer puesto del grupo A3 de la Liga de Naciones el próximo domingo, día 15, en el estadio Metropolitano de Madrid, después de derrotar este jueves a la República Checa y a Croacia, respectivamente, con la ventaja para el combinado de Luis de la Fuente, a la que le vale el empate.

El España-Inglaterra será el último partido de la fase de grupos y el que determine quién pasa como líder a los cuartos de final programados los días 25 y 30 de marzo del próximo año, como prólogo a la fase final que será del 9 al 13 de junio.

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Como la Roja venció a Inglaterra en Wembley en la ida (2-3), le vale un empate para asegurarse el pase como primera.

Tras ganar 0-2 a los checos, el equipo de De la Fuente suma quince puntos e Inglaterra, doce al ganar a Croacia por 2-1, por lo que ambos ya tienen asegurada su clasificación.

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En caso de que el equipo que dirige el alemán Thomas Tuchel venciese a España en el Metropolitano, como primer criterio para deshacer la igualdad de puntos sería la mejor diferencia de goles en los dos enfrentamientos.

El sorteo de los cuartos será el próximo día 20. Los primeros de grupo se medirán contra los segundos con el partido de vuelta en casa.

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La pretensión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es que se juegue en Valencia para despedir al viejo Mestalla antes de su demolición.

De pasar a la fase final, la RFEF ha solicitado que se dispute en el estadio de Zorilla de Valladolid y el Bernabéu.

Sería la tercera fase final consecutiva que jugase España después de haber sido campeón en 2023 y segunda en 2021 y 2025. EFE