Elliott Murphy despliega en Granada cinco décadas de rock y energía en su inicio de gira

María Alonso
Granada, 12 nov (EFE).- El mítico músico neoyorquino Elliott Murphy ha repasado este jueves en Granada más de cinco décadas de rock en el inicio de su gira con un concierto en el que ha combinado temas emblemáticos como "A Touch of Kindness" o "Not Enough Time" con canciones de su último disco, "Infinity".
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Treinta años después de su primera visita a España, el cantautor de 77 años ha abierto la velada ante unas doscientas personas en el Teatro CajaGranada con el sonido de la armónica y la guitarra de "Last of the Rock Stars", tema de su álbum debut, "Aquashow" (1973).
Con la energía intacta y su voz profunda y amaderada, Murphy ha conseguido ya en los primeros compases la complicidad del público, con el que ha bromeado sobre el paso del tiempo y su veteranía sobre las tablas.
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"No tengo mucho tiempo, tengo 77 años... pero sigo fluyendo", ha comentado el rockero antes de interpretar "Not Enough Time", del álbum "Coming Home Again" (2007).
El concierto ha alternado los ritmos más animados y eléctricos, como los de "Green River", con momentos más pausados, como la balada "Sunlight Keeps Falling", en un repertorio en el que ha compartido protagonismo con el guitarrista Olivier Durand -su compañero musical desde hace casi tres décadas-, la violinista Melissa Cox y el percusionista Alan Fatras.
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Durante las casi dos horas de espectáculo, Murphy ha dejado espacio entre canción y canción para las historias que acompañan a su música.
Así, ha dedicado "Decodance" a su amigo Lou Reed, a quien conoció en 1973 y de quien, según ha relatado, siempre recibió apoyo.
"No lo vi durante diez años, pero un día fue a París y me llamó para tomarme un café. En mitad de uno de los puentes parisinos, me preguntó qué había estado haciendo. Le dije que me había casado, había tenido un hijo, que toco en sitios bonitos como Granada...", ha recordado.
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El repertorio ha incluido también canciones como "Elvis Presley's birthday", "You never know" y "A touch of kindness", algunos de los temas más reconocibles de su discografía, junto a otros como "Baby boomers lament", de su último trabajo, "Infinity", publicado en 2025 y producido por su hijo, Gaspard Murphy.
"Cuando empecé a hacer conciertos hace 50 años, a veces algunas chicas se acercaban a decirme que les gustaba mi música. Después se acercaban para decirme que a su padre le gusta mi música. Pero ahora me dicen que a sus abuelos les gusta mi música", ha comentado entre risas el artista, que cuenta con una carrera que supera los cuarenta discos.
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El veterano rockero ha interpretado la penúltima canción, "Just a story from America", acompañado tan solo por su guitarra, antes de concluir el concierto respaldado por toda su banda y con el tema "Come on Louann".
Granada ha sido la primera parada de esta nueva gira española, que continuará este viernes en Sevilla y seguirá por Oviedo, Santander, A Coruña, Madrid y Zaragoza antes de concluir el próximo 11 de marzo en Bilbao. EFE
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(foto)
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