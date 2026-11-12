Espana agencias

El PSOE exige que si hay tres fuerzas de izquierda en debate, también las haya de derecha

Guardar

Madrid, 12 nov (EFE).- El PSOE ha dicho este jueves que si hay tres fuerzas de izquierda en el debate de principales candidatos organizado por la Academia de la Televisión porque se añada a Podemos, también debe haber tres de derecha.

Fuentes socialistas han confirmado que mañana asistirán a la reunión preparatoria convocada por la Academia en la que se negociarán los detalles de este debate y del cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

PUBLICIDAD

El PP aceptó la propuesta del PSOE para que los debates electorales se celebren en la Academia de Televisión, una oferta que incluía un cara a cara entre Sánchez y Feijóo, y un debate a cuatro entre ellos dos y los candidatos de Vox y Frente Amplio, Santiago Abascal y Ada Colau, respectivamente.

Podemos, que también asistirá a la reunión de mañana, ha reclamado participar de este debate de candidatos y ha acusado al PSOE de bloquear su intervención.

PUBLICIDAD

Fuentes socialistas aseguran que el PSOE no "veta a nadie" y menos aún a Podemos, pero subrayan que no van a "entrar en el juego del PP".

En ese sentido, han defendido que los debates deber ser "simétricos" y que si hay varias opciones de izquierda, debe haber las mismas de derecha.

Sobre si estarían dispuestos a participar en un debate a cinco, han precisado que participarán "sí o sí" y han recordado que fue el PSOE quien propuso que la Academia de la Televisión organizara los debates ante el bloqueo del PP a que fuera RTVE quien lo hiciera.

"Entendemos que no se puede entrar a los juegos de nadie, pero es primordial que haya debates", han incidido las fuentes.

Sobre el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, aseguran que no tienen ningún miedo y dan por hecho que el secretario general socialista hará un buen papel.

A falta de concretar la fecha de este formato, en Ferraz apuntan a que posiblemente tenga lugar el miércoles 18 o el jueves 19 y descartan que pueda producirse el próximo lunes 16. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales 29-N en directo: Bustinduy sostiene que el acceso a la vivienda “se va a abrir paso” como el resto de conquistas de la clase trabajadora, “luchando y peleando”

La campaña electoral arranca oficialmente a las 00:00 de este viernes, y PP, PSOE, Frente Amplio y Podemos celebran hoy actos en los que todavía no podrán pedir aún el voto de forma expresa. También este jueves el Congreso vota los dos decretos de vivienda del Gobierno

Elecciones generales 29-N en directo: Bustinduy sostiene que el acceso a la vivienda “se va a abrir paso” como el resto de conquistas de la clase trabajadora, “luchando y peleando”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

La diputación permanente del Congreso aprueba el ‘decreto Maricarmen’ pero tumba el de la renovación automática de alquileres

La segunda norma propuesta por el Ejecutivo, que buscaba la prórroga de los alquileres indefinida y automática, ha sido tumbada tras el voto en contra de PP, Vox, Junts y PNV

La diputación permanente del Congreso aprueba el ‘decreto Maricarmen’ pero tumba el de la renovación automática de alquileres

La UCO se presenta en el Tribunal de Cuentas para investigar las donaciones que financiaron las campañas electorales del PSOE

Los agentes acuden por orden del juez Ismael Moreno después de detectar discrepancias al cotejar la documentación que el organismo fiscalizador había remitido a la Audiencia Nacional

La UCO se presenta en el Tribunal de Cuentas para investigar las donaciones que financiaron las campañas electorales del PSOE

La Justicia italiana obliga a Ryanair a pagar 1.750 euros a un grupo de pasajeros por el retraso de tres horas en un vuelo

El juez de paz de Trapani rechazó el argumento de la aerolínea sobre la falta de reclamo escrito y estableció que el derecho a cobrar surge de manera automática ante la demora, según Corriere della Sera

La Justicia italiana obliga a Ryanair a pagar 1.750 euros a un grupo de pasajeros por el retraso de tres horas en un vuelo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N en directo: Bustinduy sostiene que el acceso a la vivienda “se va a abrir paso” como el resto de conquistas de la clase trabajadora, “luchando y peleando”

Elecciones generales 29-N en directo: Bustinduy sostiene que el acceso a la vivienda “se va a abrir paso” como el resto de conquistas de la clase trabajadora, “luchando y peleando”

La diputación permanente del Congreso aprueba el ‘decreto Maricarmen’ pero tumba el de alquileres indefinidos

La UCO se presenta en el Tribunal de Cuentas para investigar las donaciones que financiaron las campañas electorales del PSOE

La Fiscalía Europea se persona en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas para investigar un posible fraude en la compra de las pulseras antimaltrato

Reino Unido crea un nuevo sistema con drones y sensores para blindar sus cables submarinos frente a la amenaza rusa

ECONOMÍA

La Justicia italiana obliga a Ryanair a pagar 1.750 euros a un grupo de pasajeros por el retraso de tres horas en un vuelo

La Justicia italiana obliga a Ryanair a pagar 1.750 euros a un grupo de pasajeros por el retraso de tres horas en un vuelo

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social con 35 años de experiencia: “Prefiero medidas que aumenten los ingresos antes que convertir los recortes de las pensiones en la respuesta habitual”

Vivir sin wifi: buscan voluntarios para vivir gratis en Mallorca a cambio de cuidar perros y seguir un horario “argentino”

Telefónica vuelve a los números positivos: gana 464 millones hasta septiembre mientras la filial española logra su mayor mejora en ingresos en 15 años

Un abogado laboralista advierte que los trabajadores tienen derecho a saber cómo el algoritmo les asigna peores turnos o menos incentivos: “No puede invocarse el secreto empresarial”

DEPORTES

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico