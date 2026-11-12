El PSOE exige que si hay tres fuerzas de izquierda en debate, también las haya de derecha

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Madrid, 12 nov (EFE).- El PSOE ha dicho este jueves que si hay tres fuerzas de izquierda en el debate de principales candidatos organizado por la Academia de la Televisión porque se añada a Podemos, también debe haber tres de derecha.

Fuentes socialistas han confirmado que mañana asistirán a la reunión preparatoria convocada por la Academia en la que se negociarán los detalles de este debate y del cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

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El PP aceptó la propuesta del PSOE para que los debates electorales se celebren en la Academia de Televisión, una oferta que incluía un cara a cara entre Sánchez y Feijóo, y un debate a cuatro entre ellos dos y los candidatos de Vox y Frente Amplio, Santiago Abascal y Ada Colau, respectivamente.

Podemos, que también asistirá a la reunión de mañana, ha reclamado participar de este debate de candidatos y ha acusado al PSOE de bloquear su intervención.

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Fuentes socialistas aseguran que el PSOE no "veta a nadie" y menos aún a Podemos, pero subrayan que no van a "entrar en el juego del PP".

En ese sentido, han defendido que los debates deber ser "simétricos" y que si hay varias opciones de izquierda, debe haber las mismas de derecha.

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Sobre si estarían dispuestos a participar en un debate a cinco, han precisado que participarán "sí o sí" y han recordado que fue el PSOE quien propuso que la Academia de la Televisión organizara los debates ante el bloqueo del PP a que fuera RTVE quien lo hiciera.

"Entendemos que no se puede entrar a los juegos de nadie, pero es primordial que haya debates", han incidido las fuentes.

Sobre el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, aseguran que no tienen ningún miedo y dan por hecho que el secretario general socialista hará un buen papel.

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A falta de concretar la fecha de este formato, en Ferraz apuntan a que posiblemente tenga lugar el miércoles 18 o el jueves 19 y descartan que pueda producirse el próximo lunes 16. EFE