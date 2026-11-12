El PSOE exige el cese de la letrada mayor del Senado por su falta de imparcialidad

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Madrid, 12 nov (EFE).- El Grupo Socialista en el Senado ha solicitado este jueves a la Mesa el cese inmediato de la letrada mayor de esta Cámara, Sara Sieira, una alta funcionaria a quien el PP ha propuesto como candidata a magistrada del Tribunal Constitucional, lo que a juicio del PSOE compromete su imparcialidad.

La clave del asunto es que el Senado debe decidir si los candidatos para formar parte del TC que deben ser elegidos por la Cámara reúnen los requisitos, y en ese proceso intervienen los servicios jurídicos parlamentarios, lo que sitúa a la letrada "en posición de juez y parte", explica una nota del PSOE.

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Así, en un escrito dirigido a la Mesa de la Cámara por el portavoz socialista, Juan Espadas, el PSOE exige que se solicite formalmente su dimisión y que si no se produce en 24 horas se acuerde su cese inmediato, porque "su permanencia en el cargo supone una quiebra de la neutralidad institucional y de la imparcialidad exigible" a la alta funcionaria.

El grupo socialista considera "incompatible que la máxima responsable de los servicios jurídicos del Senado participe como candidata en un procedimiento cuya legalidad debe garantizar la propia Secretaría General que dirige".

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El PSOE alerta de que mantener a Sieira en su puesto podría comprometer no solo la imparcialidad del procedimiento, sino también la validez de la propia renovación del Tribunal Constitucional.

El PP ha propuesto a Sieira para ser elegida por el Parlamento magistrada del Tribunal Constitucional a través de la Asamblea de Madrid, donde tiene mayoría absoluta, como también la tiene en el Senado.

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Sieira ocupa el puesto de letrada mayor del Senado desde el 18 de enero de 2024, a propuesta del presidente de la Cámara, Pedro Rollán, también del PP, explica el comunicado.

Entre las funciones de la letrada mayor figura la coordinación de la Administración parlamentaria y el asesoramiento jurídico a los órganos de la Cámara, señala el mismo comunicado.

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En el proceso de renovación del Tribunal Constitucional, los servicios jurídicos deben comprobar que las candidaturas cumplen los requisitos constitucionales y legales, verificar los méritos aportados y advertir de posibles causas que impidan su elección.

Espadas sostiene que ni siquiera la abstención de Sieira sería suficiente para garantizar la imparcialidad del proceso.

"Causa perplejidad que la señora Sieira haya creído que es posible que permanezca en su cargo durante un solo minuto cuando, al aceptar la candidatura, se convirtió en parte interesada de un procedimiento que ella misma debía supervisar", recoge el documento registrado esta misma mañana en el Senado. EFE

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