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El PP ve "de nuevo" al Gobierno "a tortas" con ministros pidiendo que se eche a Marlaska por las cargas de la huelga

12/11/2026 La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, atiende a los medios tras la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Los decretos leyes de vivienda afrontan su votación definitiva en la Diputación Permanente del Congreso, justo un día después de la huelga general y en la víspera de la campaña electoral, que arrancará a las cero horas del viernes 13. Como todo decreto ley, los textos están en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 7 de octubre, sin embargo, tienen que refrendarse en el Congreso en un plazo máximo de treinta días, según lo que dicta la Constitución. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
12/11/2026 La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, atiende a los medios tras la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Los decretos leyes de vivienda afrontan su votación definitiva en la Diputación Permanente del Congreso, justo un día después de la huelga general y en la víspera de la campaña electoral, que arrancará a las cero horas del viernes 13. Como todo decreto ley, los textos están en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 7 de octubre, sin embargo, tienen que refrendarse en el Congreso en un plazo máximo de treinta días, según lo que dicta la Constitución. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este jueves que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está "de nuevo" a "tortas", después de que haya ministros pidiendo que se eche al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las cargas policiales en la huelga general. Además, ha criticado que "nadie" en el Gobierno condene los "piquetes violentos" que se produjeron en esa jornada de huelga.

"De nuevo el Gobierno a tortas. Una parte del Gobierno pidiendo a la otra parte del Gobierno que el ministro Marlaska dimita", ha declarado Muñoz a los periodistas en el Congreso, tras la reunión de la Diputación Permanente.

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Sumar, socio del PSOE, ha pedido la dimisión de Marlaska por las cargas policiales en varias ciudades. Así, el ministro de Cultura y 'número dos' de Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, ha reclamado una "investigación a fondo" de esas cargas policiales, que ha calificado de "desproporcionadas e injustificadas".

Por su parte, al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se le ha preguntado si también cree que Marlaska debería irse, si bien se ha limitado a poner en valor lo expresado por Emilio Delgado, quien sí ha exigido directamente esa dimisión.

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"MARLASKA DEBERÍA HABER DIMITIDO HACE MUCHO TIEMPO"

La dirigente del PP ha indicado que le sorprende que una parte del Gobierno pida ahora la dimisión del ministro Marlaska y no cuando "por culpa del Ministerio del Interior han fallecido guardias civiles por no tener capacidades materiales para defenderse de los narcos".

"Me sorprende que no le hayan pedido la dimisión al ministro del Interior después de que hayan invadido nuestro país y que la invasión siga", ha manifestado, en alusión a la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio. Es más, ha criticado que no se estén "poniendo medidas para que no vuelva a haber una nueva invasión".

Así, Muñoz ha confesado que le "sorprenden" los "motivos por los que una parte del Gobierno le pide la dimisión a Marlaska". En cualquier caso, ha dicho que el titular de Interior "debería haber dimitido hace mucho tiempo, por muchos motivos y por muchas causas", recordando que es el ministro "más reprobado de la democracia".

PIDE QUE SE CONDENEN LOS "PIQUETES VIOLENTOS"

Muñoz ha afirmado que le "sorprende no ver a nadie del Gobierno condenar la violencia contra empresarios y autónomos" que fueron "agredidos" cuando abrían sus negocios o contra "ciudadanos que libremente decidían entrar en un restaurante, en un bar o en un comercio".

"Me sorprende no ver a nadie del Gobierno criticar y condenar la violencia de los piquetes violentos ayer contra personas simplemente que no querían ser coaccionadas por poder seguir con su vida", ha manifestado la dirigente del PP.

GAMARRA ACUSA AL GOBIERNO DE PONER "EN ENTREDICHO" A LA POLICÍA

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración del PP, Cuca Gamarra, ha recriminado al Ejecutivo que, después de "alentar las protestas" con motivo de la huelga general, ahora ponga "en entredicho a la Policía Nacional, situándoles en la diana". "Es indignante", ha proclamado.

En un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press, Gamarra ha señalado que "lo único seguro en España es que el Gobierno ha perdido el norte". "Mi apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante los ataques de este desgobierno", ha añadido.

Este jueves, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha descartado el cese del ministro del Interior tras las cargas policiales en la huelga general, si bien ha admitido que hubo imágenes de actuaciones de la Policía que no le han "gustado".

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EuropaPress

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