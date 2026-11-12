El PP sobre la investigación de las pulseras al Gobierno: ¿Qué más les queda por trincar?

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Madrid, 12 nov (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Múñoz, ha preguntado al PSOE "¿qué más les queda por trincar?" después de que la Fiscalía Anticorrupción europea haya abierto una investigación sobre un presunto fraude en la compra de pulseras antimaltrato y que la UCO esté recabando información de las cuentas del PSOE.

"La corrupción sistémica a la que el PSOE ha sometido a España sigue dando sus frutos", ha subrayado Muñoz en la Cámara al plantear "en qué se han gastado cada euro, qué más han trincado, han trincado con las mascarillas en lo peor de la pandemia, en las pulseras antimaltrato" y presuntamente en Adif y Renfe "con el dinero que tenía que ir destinado al mantenimiento de los trenes".

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Y lo peor de las consecuencias "ya se ha visto: tres accidentes mortales en nueve meses", ha lamentado advirtiendo que van a auditar hasta el último euro que se han gastado si llegan al Gobierno.

También se ha referido a la operación iniciada por la UCO, que ha acudido al Tribunal de Cuentas para recabar documentación sobre las donaciones efectuadas al PSOE al detectar discordancias, criticando que el PSOE siga "sin dar explicaciones".

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Sobre la casualidad que algunos dirigentes de la izquierda han destacado por estas investigaciones justo cuando quedan dos semanas para las elecciones, la portavoz popular ha respondido si es que la Fiscalía Anticorrupción "también es facha".

"Es más fácil dudar de absolutamente todo, en lugar de pensar que tenemos un Gobierno que ha traído la corrupción sistémica a nuestro país junto a su falta de gestión y su corrupción", ha señalado Muñoz, quien ha señalado "¿Qué más tiene que pasar en este país para que los socios dejen de sostener a un gobierno corrupto?".

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Prefieren seguir sosteniendo "esta corrupción sistémica", ha acusado, y que siga habiendo fallecidos "por la falta de gestión, las negligencias y la corrupción del PSOE". EFE