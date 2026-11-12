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El PP recupera en campaña el lapsus 'Anotop At' de Feijóo para buscar voto joven en redes sociales

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El Partido Popular ha recuperado para su campaña el lapsus que cometió en el Congreso el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para intentar captar voto joven en redes sociales ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Hace casi un año, en una sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, y coincidiendo con el estreno de la serie 'Anatomía de un instante', Feijóo atacó a Sánchez asegurando que algún día se va a rodar una serie de televisión sobre sus años de presidente. Según dijo entonces, la serie "se titularía 'Anotop at...".

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Esa equivocación de Feijóo provocó las risas de la bancada socialista y se convirtió rápidamente en un meme en redes sociales. El equipo de Feijóo aclaró después que el nombre de la serie que quería pronunciar su jefe de filas en el Congreso era 'Anatomía de un farsante'.

Ahora, el Partido Popular --que lleva semanas con una campaña combativa y desenfadada en redes sociales -- ha decidido recuperar aquel lapsus de Feijóo para utilizarlo en beneficio propio y buscar voto entre los más jóvenes, coincidiendo con el arranque oficial de la campaña electoral.

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Así, Nuevas Generaciones del PP ha colgado en su cuenta de 'X' una imagen de Feijóo generada con IA en la que aparece como futbolista culé celebrando un gol. "¿Qué opinas de esto?". "Vaya farmeo de aura", añade el mensaje, utilizando esta expresión coloquial de la generación Z y que se ha hecho viral entre los más jóvenes.

EL PP CAMBIA SU FOTO DE PERFIL EN TIKTOK

Además, la cuenta de TikTok del PP ha cambiado su foto de perfil para colgar una imagen del líder del Partido Popular caracterizado como el fallecido jugador de baloncesto Kobe Bryant, que fue estrella de los Angeles Lakers.

El propio Partido Popular ha colgado esta noche en su cuenta de 'X' un vídeo de Feijóo en el coche mirando sonriente las imágenes creadas a través de Inteligencia Artificial con el lapsus 'Anotop at'. "Primeras reacciones", ha escrito en un mensaje que acompaña a la cinta.

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EuropaPress

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