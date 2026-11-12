El Hospital Germans Trias, primer centro europeo certificado en inmunoterapia

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Barcelona, 12 nov (EFE).- La Academia Europea de Alergia (EAA) ha reconocido como Centro Clínico Certificado en Inmunoterapia al Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, lo que convierte a este centro sanitario publico situado en Badalona (Barcelona) en el primero de Europa con este aval de calidad asistencial.

La Sección de Alergia de este hospital, conocido popularmente como Can Ruti, cuenta con una Unidad de Inmunoterapia que ya fue pionera en Cataluña al obtener el grado de excelencia otorgado por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).

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La obtención de la acreditación de la EAA era uno de los objetivos estratégicos principales de la unidad para el período 2025-2029.

"Lograrlo es el resultado de muchos años de trabajo conjunto, dedicación e implicación de los profesionales que participan en la atención a los pacientes que requieren tratamiento con inmunoterapia", ha celebrado el jefe de sección de Alergología del hospital, Albert Roger, en un comunicado con motivo del reconocimiento.

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La inmunoterapia con alérgenos es un tratamiento específico para modificar la respuesta del sistema inmunitario frente a las sustancias que provocan alergia, como el polen, los ácaros, el pelo de algunos animales, las esporas de los hongos y las picaduras de avispa y abeja.

Consiste en administrar vacunas con dosis progresivas de un extracto derivado de la fuente alergénica hasta llegar a unas dosis de mantenimiento para conseguir que el sistema inmunitario deje de considerar ese elemento como extraño y no se produzca la alergia.

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El doctor Roger ha subrayado que la inmunoterapia con alérgenos es "el único tratamiento etiológico de la alergia respiratoria reconocido por la OMS, el único que trata las causas que provocan la alergia y evita el empeoramiento de los síntomas y la aparición de nuevas sensibilizaciones" y, además, es un tratamiento personalizado, lo que se conoce como medicina de precisión.

Roger ha explicado que la Unidad de Inmunoterapia de Can Ruti está participando en el primer ensayo clínico a nivel mundial de una nueva vacuna de administración subcutánea por la alergia respiratoria por ácaros del polvo, del que él es coordinador científico.

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La novedad estriba en que, en lugar de utilizar todos los componentes de los ácaros, utiliza sólo algunas de sus moléculas seleccionadas y purificadas para conseguir un tratamiento más preciso, específico y eficaz.

Según los estudios, la previsión es que en 2050 la mitad de la población mundial será alérgica.

El número de personas con algún tipo de alergia ha aumentado en todo el mundo y, sobre todo en los países industrializados, está creciendo el de las que sufren sensibilidad a diferentes alérgenos, lo que complica mucho el caso clínico e incrementa la importancia de hacer el diagnóstico lo antes posible.

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Actualmente, en España un 25 % de la población presenta algún tipo de alergia respiratoria, principalmente rinitis y asma, debido sobre todo a pólenes, ácaros, hongos de la humedad y epitelios de los animales. EFE.

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