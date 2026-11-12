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El Dépor abre expediente a socios por reventa de abonos para el duelo con el Barcelona

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A Coruña, 12 nov (EFE).- El Deportivo informó este jueves que ha abierto expediente sancionador a los socios identificados por intentar revender sus entradas y abonos en las redes sociales para el partido de Liga del próximo 29 de noviembre contra el Barcelona.

“Una vez identificados los abonados implicados, el Club ya procedió a suspender sus abonos para el citado partido y abrirá los correspondientes expedientes disciplinarios. Estos procedimientos podrían concluir con la cancelación definitiva de su condición de abonado, de acuerdo con la normativa aplicable”, explicó la entidad blanquiazul en su comunicado.

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Además, el Dépor advierte de la “circulación de entradas falsas” para este encuentro, y recuerda a todos los aficionados la importancia de comprarlas “exclusivamente” a través de los canales oficiales del club gallego.

“La compra de entradas en plataformas no autorizadas o a particulares supone un riesgo de fraude y no garantiza el acceso al estadio. El Club continuará vigilando y actuando frente a estas prácticas para proteger a sus abonados y garantizar la seguridad en el acceso al estadio”, destaca.

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Las entradas para la visita del Barcelona a Riazor se vendieron en apenas un par de horas. La expectación generada por la visita del conjunto azulgrana garantiza así el primer lleno de la temporada en el estadio coruñés. EFE

dmg/apa

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