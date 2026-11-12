Cuatro aforos de ríos cacereños en aviso rojo y el embalse del Jerte sigue desaguando

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Mérida, 12 nov (EFE).- Cuatro aforos de ríos del norte de Cáceres ofrecen una situación de aviso rojo y cinco están en aviso amarillo, como consecuencia de las precipitaciones acumuladas en las últimas horas, en las que, además, el río Jerte está recogiendo el agua desembalsada del embalse de Plasencia.

Los avisos rojos (situación hidrológica peligrosa por posible inundación de zonas limítrofes al cauce) se dan por aforos amplios en los ríos Rivera de Gata (a su paso por Moraleja), Alagón (Coria), Jerte (Galisteo) y Hurdaño (Nuñomoral).

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Estos altos caudales responden a las lluvias caídas en las últimas horas de este miércoles, cuyas precipitaciones acumuladas alcanzaron los 104,4 litros por metro cuadrado en Piornal, con registros superiores a los 80 litros por metro cuadrados en las localidades de Madrigal de la Vera, Hoyos, Serradilla y Nuñomoral.

La presa del Jerte, ubicada en Plasencia, sigue desembolsando agua desde la tarde pasada para mantener un nivel de seguridad de resguardo tras el aumento de aforo derivado de las lluvias asociadas a las borrascas Bruna y Charles.

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La presa, localizada sobre el río Jerte y que inició su desembolso con registros de hasta 80,36 metros cúbicos por segundo, está soltando agua en las últimas horas de 60 metros cúbicos por segundo.

Su volumen porcentual de agua está en el 80,16 %, según datos del sistema de Información Hidrológica (SAIH) del Tajo. EFE