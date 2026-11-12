Colau reivindica el apoyo a Frente Amplio frente a las encuestas: "Estamos aquí para dar la sorpresa"

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La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Ada Colau, ha reivindicado la importancia de Frente Amplio frente a las encuestas en el arranque de la campaña electoral: "Estamos aquí para dar la sorpresa".

Colau ha asegurado que el 29N la formación va a "derrotar a las encuestas", a la "tristeza", "a la extrema derecha" y ha afirmado que se va a "demostrar" que España "es un país alegre, diverso, orgulloso" y "con una clase trabajadora que no piensa dar un paso atrás".

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Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios durante la tradicional pegada de carteles que da comienzo a la campaña, y en la que se ha comprometido a "no fallar". "Votad al Frente Amplio para hacer efectivo el derecho a una vivienda, de votar a rentistas, a especuladores, a ultrarricos. Vamos a hacer efectivos los derechos y libertades de este país".

Por su parte, el candidato por Madrid, Emilio Delgado, ha aseverado que votar a Frente Amplio "vale triple" porque supone "frenar a la derecha", "garantizar derechos" y "para decidir las elecciones generales".

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Por ello advertido que no habrá "ni un minuto de descanso" hasta "que se abran las urnas". "Vamos con todo. Cuando queremos, sabemos hacerlo", ha rematado.