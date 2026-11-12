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Chela de Ferrari recupera en 'Magda' el fanatismo de la mujer de Goebbels, "presente hoy"

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Madrid, 12 nov (EFE).- Mirela Malic interpreta a Magda Goebbels en 'Magda'. La esposa de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del Tercer Reich y figura clave del nazismo, se suicidó junto a su esposo en el búnker en el que se escondían y en el mataron a sus seis hijos.

"Aunque por cuestiones dramáticas en 'Magda' es ella quien toma la decisión", ha explicado este jueves la dramaturga Chela de Ferrari (Lima, Perú, 1956) durante la presentación.

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Luis Alberto León y Chela De Ferrari son los autores del texto, que también dirige De Ferrari, que se estrena el próximo viernes en el Teatro María Guerrero, una historia a la que ha vuelto después de casi 40 años cuando descubrió seis niños que parecía dormidos, pero en realidad estaban muertos sobre una manta, observados por los soldados rusos que los descubrieron.

"Había sido madre por tercera vez y sentí que esos niños eran también los míos", ha explicado la directora.

Una circunstancia que la llenó de preguntas ¿Qué sucede para que una persona pueda ejecutar un crimen así? ¿Qué tipo de fanatismo y de miedo se instala en alguien para llevar a cabo tamaña acción?

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De Ferrari no contempló en ningún momento trabajar con niños reales, "no me resultaba cómodo" tratándose de una historia tan dura como esta y surgió la idea de utilizar títeres que fueran manejados por actores migrantes que la protagonista no ve, pero dan vida a sus hijos.

Los migrantes "son su mayor pesadilla. Nuestra Magda vive en 1945 y también vive hoy" por ello pone en su boca discursos contemporáneos "tan absurdos como cuando Trump dijo que los migrantes de Estados Unidos se comían a las mascotas".

La directora señala que además de retratar un hecho real quería hablar sobre la actualidad. "Me preocupa cada vez más el resurgimiento de extrema derecha con escasa vocación democrática. Magda podría conectar con los temores que hoy, instrumentalizados por esa extrema derecha o por grupos religiosos y las consecuencias que traen esos miedos" a los que hacen referencia.

Magda siente que el mundo que daba sentido a su vida, sus códigos culturales, su idea de familia, de belleza y de orden, está colapsando. "Es una persona movida por el miedo".

Pero el espectáculo no está exento de humor y ternura, detalla De Ferrari.

Para la actriz protagonista, Mirela Balic, ha supuesto un reto, "es un personaje muy complejo", que no se presenta "ni como un monstruo ni como una loca, porque perdería todo su valor. La consecuencia de su decisión no es la locura", asegura.

Los títeres de los niños Helga, Helmut, Hedda y Heide, creados por Natacha Belova, acercan a una historia en la que la infancia queda atrapada en el universo ideológico de los adultos y "aportan un lado de poesía e inocencia que encoje el corazón", apunta la dramaturga.

María Ramos, Yohana Yara, Thomas J. King son algunos de los actores que las manejan y todos ellos señalan que se trata de una interpretación donde "el ego desaparece, tú no eres el protagonista", además de la complicación añadida de estar en sintonía con el gesto y el movimiento de la marioneta. "Un gesto mínimo de la marioneta el espectador lo visualiza como enorme y debe de estar muy medido", inciden. EFE

(Foto)

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