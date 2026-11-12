Centros de Emergencias de toda España abordarán mejoras en el sistema de aviso ES-Alert

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Palma, 12 nov (EFE).- Un total de 42 técnicos o directivos de Emergencias procedentes de las 17 comunidades y 2 ciudades autónomas de España se han dado cita este jueves y viernes en Palma convocados por el Govern con el objetivo de abordar posibilidades de mejora en el sistema de aviso a la ciudadanía ES-Alert.

En un comunicado, el Govern balear ha detallado que representantes de todos los Centros de Emergencias 112 de España participan en la 32ª edición del Foro Técnico Nacional de estos organismos.

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El encuentro tiene tres objetivos de trabajo principales: evaluar las posibilidades de mejora de los sistemas de aviso a la población en caso de emergencia, como por ejemplo el ES-Alert; unificar criterios de respuesta ante las emergencias y continuar mejorando la accesibilidad de los ciudadanos a los centros de emergencias 112.

En esta edición participan presencialmente 42 técnicos o directivos procedentes de las 19 comunidades o ciudades autónomas de España, así como también un técnico representante de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias.

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Se trata de un encuentro periódico (habitualmente anual) de carácter técnico y de coordinación en el que se reúnen los directores y responsables de los centros de toda España para compartir experiencias y buenas prácticas, coordinar protocolos de actuación, acordar mejoras tecnológicas y operativas y unificar criterios.

Uno de los temas destacados que se tratarán durante las dos jornadas de trabajo es la evaluación de las posibilidades de mejora de los sistemas de aviso a la población en caso de emergencia, por lo que se abordará una posible evolución del sistema ES-Alert.

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Se trata de un sistema de envío masivo de alertas que fue impulsado por este Foro, que está operativo desde 2022 y que estos días se someterá a una reevaluación por parte de los técnicos y expertos. EFE