Cámara de España propone a partidos medidas que impulsen productividad, empleo e inversión

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Madrid, 12 nov (EFE).- La Cámara de Comercio de España ha presentado a los partidos políticos un documento con 110 propuestas de política económica y empresarial de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, para impulsar la productividad, la inversión, la competitividad y el empleo en la próxima legislatura.

En un comunicado remitido a los medios este jueves, la Cámara detalla que las propuestas parten de un diagnóstico que reconoce el crecimiento de la actividad y el empleo en España, pero también señala problemas estructurales que limitan su capacidad de convergencia con las economías europeas más avanzadas.

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Así, se propone una revisión de los umbrales regulatorios que dificultan el crecimiento empresarial, promover la cooperación empresarial para ganar escala y capacidades y mejorar el acceso de las pymes a mecanismos de mediación y arbitraje mercantil.

La Cámara de Comercio de España defiende una política tributaria estable, neutral y sometida a evaluación periódica e insiste en que "toda reforma tributaria debería definir con claridad su finalidad y analizar sus efectos recaudatorios, empresariales y distributivos, así como incorporar mecanismos para evaluar sus resultados y, en su caso, revisarla".

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La Cámara propone aprobar una estrategia tributaria plurianual, que evalúe conjuntamente la imposición sobre el trabajo y las cotizaciones sociales, incluidos sus efectos por nivel salarial, tamaño de empresa y modalidad de empleo, así como una revisión de las cargas fiscales de las diferentes administraciones que penalicen infraestructuras digitales.

El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha subrayado que las empresas "son la verdadera columna vertebral del país, como creadoras de empleo y de bienestar social" y por ello defienden "un entorno estable y previsible que favorezca su desarrollo" y especialmente en el caso de las pymes y microempresas, que son el 99 % del tejido productivo.

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Otras de las propuestas planteadas son el desarrollo de una política permanente de mejora regulatoria y simplificación administrativa; la conexión entre formación y necesidades empresariales, y consolidar las infraestructuras y capacidades digitales.

En política energética, la Cámara de España defiende una transición eficiente y compatible con la seguridad de suministro y la competitividad empresarial, y respecto a las infraestructuras, propone priorizar su utilidad, fiabilidad y coste a lo largo de todo su ciclo de vida y reforzar especialmente el mantenimiento preventivo de las redes existentes.

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Ante un escenario internacional más incierto, se defiende una política exterior empresarial basada en apertura, diversificación, continuidad y resiliencia, y entre las medidas planteadas se encuentran reducir dependencias críticas, reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro o mejorar el aprovechamiento empresarial de los acuerdos comerciales.

Para la industria, la Cámara de España propone un marco plurianual orientado a reforzar las capacidades productivas y a obtener resultados; en comercio, favorecer la modernización y una transición digital y sostenible proporcionada, especialmente para los pequeños establecimientos; y en turismo, apuesta por ejecutar y evaluar la Estrategia España Turismo 2030, primando el valor generado, la productividad y la resiliencia de los destinos.

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Respecto al sector agroalimentario, plantea incrementar la productividad, impulsar la innovación, diversificar mercados y reforzar su capacidad de adaptación ante riesgos climáticos, energéticos, hídricos y de suministro. EFE