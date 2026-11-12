Ada Colau: "Estamos aquí para dar la sorpresa el 29 de noviembre"

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Madrid, 13 nov (EFE).- La candidata a la presidencia del Gobierno por el Frente Amplio, Ada Colau, ha manifestado esta noche en el inicio de la campaña electoral que su partido está aquí "para dar la sorpresa el 29 de noviembre".

Así lo ha manifestado durante el tradicional acto de pegada de carteles en la madrileña plaza Puerto Rubio, conocida popularmente como Plaza Vieja, en el distrito de Vallecas, que ha compartido con el candidato al Congreso de esta formación por Madrid Emilio Delgado.

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Ada Colau ha afirmado, ante un grupo de partidarios de Frente Amplio que "el momento es difícil porque las encuestas dicen que podría haber un gobierno de derecha y extrema derecha, pero estamos aquí para dar la sorpresa el 29 de noviembre"

"Vamos a derrotar las encuestas, la tristeza, a la extrema derecha y vamos a demostrar que este es un país alegre, diverso, orgulloso, de la mayoría social trabajadora, que no piensa dar ni un paso atrás"

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"Sabemos quienes somos, de dónde venimos y no vamos a fallar, el 29 N vamos a ganar, votad al Frente Amplio para hacer efectivo el derecho a la vivienda, para derrotar a rentistas, a especuladores, ultrarricos. Vamos a hacer efectivos los derechos y libertades en este país. Vamos a acabar con la desigualdad", ha afirmado

Ha pedido el voto a Frente Amplio "para el voto útil, para que la democracia avance y no retrocedamos ni un paso".

Por su parte, Emilio Delgado ha agradecido la asistencia a los congregados y ha dicho que "a partir de hoy somos todos y todas embajadores y embajadoras del Frente Amplio".

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Ha dicho que el voto a su formación "vale triple: para frenar a la derecha, para garantizar derechos y para decidir las próximas elecciones generales". ¡Vamos con todo!, ha concluido. EFE