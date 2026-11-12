Abascal espera que Sánchez vaya ante la justicia y deje de pasear "tan chulito" a su mujer

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Huesca/Madrid, 12 nov (EFE).- El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha deseado este jueves que los "héroes" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pongan a disposición judicial a Pedro Sánchez para que asuma sus responsabilidades y deje de subir "tan chulito" a las tribunas "paseando a la señora".

Abascal ha cargado así contra el presidente del Gobierno y candidato a la reelección en un mitin en Huesca, tras conocer que la mujer de Sánchez, Begoña Sánchez, ha intervenido en el organizado por el PSOE en Sevilla.

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"Ahora, de repente, nos saca aquí a su mujer a hablar. El otro día estaban coreando Óscar, Óscar, Óscar. ¡Hay que ser chusma para hacer eso!", ha denunciado el líder de Vox.

Ha criticado que los socialistas ya hayan "pasado pagina" del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y ha incidido en que "cada crimen de este Gobierno se tapa con el siguiente crimen y cada corrupción con un nuevo caso de corrupción".

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Por contra, ha alabado la "valentía" de la UCO, después de que este jueves haya acudido al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas para reclamar información por un posible fraude con fondos comunitarios destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar las órdenes de alejamiento en casos de violencia machista.

"Ojalá pronto los héroes de la UCO entren también en el Centro de Investigaciones Sociológicas y vean lo que hay ahí, cómo con el dinero de los españoles se han manipulado los datos y se han hecho trampas, y ojalá pongan a disposición judicial a todos esos y al jefe de todos esos que se llama Pedro Sánchez Castejón", ha exclamado.

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En su opinión, Sánchez no debería haber concurrido a las elecciones y sí estar sentado en un banquillo y "no tan chulito en las tribunas, encima paseando a la señora".

"No tienen absolutamente ninguna vergüenza", ha apuntado Abascal, en cuya opinión lo que debería hacer el presidente del Gobierno es pedir perdón a todos los españoles por haberles "traicionado, mentido y robado". "Es el enemigo número uno de lo público", ha dicho.

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El líder de Vox ha defendido sus medidas contra la inmigración ilegal y ha asegurado que "no es odio al extranjero ni odio al de fuera ni rechazo de ningún tipo; es amor a los de dentro, es amor a la gente necesitada, es sentido común, es lo que hace cualquier familia".

"¿Qué hacen aquí los padres y las madres? Pues ayudar primero a los de casa y si le sobra algo se los da a los de fuera", y ha señalado que esos padres serían unos irresponsables si hicieran al revés.

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Y utilizando ese símil con un gobierno, ha concluido que "el gobernante que hace eso es un traidor".

Abascal ha contado que antes de entrar al mitin ha recibido a un familiar de una niña de tres años con una enfermedad muy grave y se ha comprometido a no olvidarse de los que necesitan ayuda como ella, porque eso "es prioridad nacional y defender a tu propio pueblo".

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Y ha pedido ayuda a sus simpatizantes para que el 29N se pueda producir un cambio político "tranquilo", basado en la "concordia" y el "sentido común", porque, ha asegurado, no buscan generar tensión, sino mirar hacia adelante para tender la mano a los españoles de todos los territorios y de cualquier condición e ideología. EFE

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