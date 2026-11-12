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140 Corredores completan los 'Maratones Europeos Clásicos' en el primer año del circuito

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Redacción deportes, 12 nov (EFE).- Ocho meses después del lanzamiento de los Maratones Europeos Clásicos (EMC), el circuito que reúne a ocho de las carreras más emblemáticas de Europa, entre ellas la de Madrid, ya se ha completado el primer capítulo de su historia con los 140 primeros participantes recogiendo sus medallas de 'finisher' en Varsovia, Lisboa y Francfort en la promoción inaugural de 2026.

El circuito de Maratones Europeos Clásicos lo forman ocho pruebas emblemáticas del continente como son las de Roma (Italia), Viena (Austria), Madrid, Londres (Inglaterra), Copenhague (Dinamarca), Varsovia (Polonia), Lisboa (Portugal) y Fráncfort (Alemania).

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La serie invita a los corredores a completar los cinco que prefieran para conseguir la prestigiosa medalla de Finisher EMC, algo que este primer año ya han conseguido 140 personas.

La medalla, de 12 centímetros, incorpora monedas magnéticas intercambiables con las ciudades que representan los cinco 'clásicos' completados por cada corredor. Así, cada medalla es única y cuenta una historia personal de cinco metas, ciudades distintas y experiencias "inolvidables".

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A diferencia de otros retos que exigen completar las carreras en un plazo concreto, la EMC no tiene límite de tiempo. El circuito también reconoce resultados históricos, así que los corredores pueden sumar maratones completados en años anteriores.

El primer capítulo se escribió en Varsovia (Polonia) el 27 de septiembre de este 2026. Allí, 60 corredores recibieron sus medallas por haber acabado la carrera, entre ellos el polaco Jerzy Wysokiński, la británica Donna Dawn Richards (Reino Unido) y el alemán Martin Zackor (Alemania), que alcanzaron un hito extraordinario, puesto que al cruzar la meta en Varsovia ya habían completado los ocho maratones de la EMC. Fueron los primeros corredores en terminar la colección completa de ocho carreras.

Por su parte, el británico James Wagstaff logró su quinto maratón válido en un mismo año natural. Completó Roma, Viena, Londres, Copenhague y Varsovia en 2026, un impresionante recorrido por Europa en una sola temporada de maratones.

Lisboa trajo nuevos hitos el pasado 10 de octubre. Otros 39 corredores se sumaron a la promoción, destacando la austriaca Gyulnar Degirmenci, que completó cinco maratones EMC en solo 185 días. Con su gesta demostró que incluso un reto sin límite de tiempo, como es el del circuito, puede inspirar una determinación extraordinaria.

El capítulo final de esta histórica temporada inaugural se escribió en Fráncfort con 41 corredores recogiendo su medalla, entre los que destacó el venezolano Ronald López, que se convirtió en el primer finisher en representar a Sudamérica.

"Los primeros 140 'finishers' han logrado algo verdaderamente especial pero lo que más orgullo me produce no son solo las medallas o las cifras. Es la increíble diversidad de personas e historias que hay detrás. Distintos países, distintas generaciones, distintas trayectorias como corredores, y todos unidos por una misma pasión. Para esto precisamente se creó el circuito, para unir a las personas a través del atletismo", declara Marek Tronina, CEO del circuito.

Por continentes, en esta primera promoción de 2026 han participado 131 personas de Europa, 3 de Norteamérica, 3 de Asia, 2 de África y 1 de Sudamérica.

Por países, Polonia es el que más ha aportado con 34. Por detrás Alemania (21), Gran Bretaña (15), Italia (19), Austria (8), España (8), Países Bajos (5), Portugal (4), Suecia (4), Dinamarca (3), Finlandia (2), Sudáfrica (2), Francia (2), Macedonia del Norte (2), y 1 de Estados Unidos, Serbia, Venezuela, Kuwait, Taiwán, República Dominicana, Israel, Bélgica, Noruega, Suiza y Hungría.

Por género, los que más han participado son hombres (111). Mujeres solo 29, entre ellas la más joven, Lea Looser, de Alemania, con 25 años, 6 meses y 15 días el día de la recogida de la medalla en Fráncfort. Por contra, el más longevo ha sido Jerzy, de Polonia, con 73 años y 1 mes el día de la recogida de la medalla en Lisboa. EFE

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