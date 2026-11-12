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105-84. El Real Madrid hace añicos el plan de Ibon

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Pedro Martín López

Madrid, 12 nov (EFE).- El Real Madrid arrolló este jueves al Estrella Roja de Ibon Navarro en la jornada 11 de la Euroliga (105-84) en un partido en el que volvió a imponer su ataque, ya diferencial en Europa, para sumar su séptima victoria continental.

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Timothé Luwawu-Cabarrot, con 22 puntos y 24 de valoración, y Gabriele Procida, con 19 puntos y 22 de valoración, fueron los más destacados del equipo blanco en otro triunfo coral, que además añadió a Nick Smith Jr y Olivier Sarr a la causa.

El Fenerbahce, el Panathinaikos y ahora el Estrella Roja. Tres equipos en tres semanas que llegaban con la vítola de tener la mejor defensa de Europa. De nuevo, los blancos en casa impusieron su estilo rápido, alegre y efectivo para endosar 105 puntos al conjunto serbio, que había encajando tan sólo 74 de media.

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Llegaba el Estrella Roja, bajo el plan de Ibon Navarro, como una amenaza dispuesta a cortar la fluidez ofensiva del Real Madrid. A base de triples (3/5) y con un motivado Procida, autor de 10 puntos, el equipo madrileño se disparó con una salida de 19-9, forzando al técnico visitante a solicitar el primer tiempo muerto del choque a los cinco minutos.

Ni la pausa frenó el ímpetu 'merengue'. Olivier Sarr, con poco protagonismo hasta ahora, mostró su mejor versión y su buena muñeca desde fuera, al igual que Timothé Luwawu-Cabarrot, con ocho puntos, y llevaron a los de Pedro Martínez a cuajar el arranque más anotador de la temporada (38), superando los 36 en el primer cuarto ante el Bilbao Basket en Liga Endesa del pasado 18 de octubre, 38-20 (min.10).

El Real Madrid dominaba ampliamente la lucha por el rebote (16-4) y se fue hasta los 24 puntos de diferencia, 44-20. Una brecha de 0-8 a favor del Estrella Roja hizo creer al equipo serbio en sus posibilidades antes del descanso, 44-28 (min.15).

La puerta ofensiva se cerró para los blancos y se abrió de par en par para los visitantes. Siete puntos consecutivos del huracán Tyson Carter, nueve en este periodo, hicieron que los de Belgrado bajasen de la barrera de los 10 gracias a un demoledor parcial de 2-19 desde la máxima local, 46-39 (min.18).

Cuando más se apretaba el duelo, Jaime Pradilla y Nick Smith Jr, con un triple de mucha calidad, aparecieron para rebajar la euforia balcánica al final de la primera mitad, 56-41.

Los de Pedro Martínez recuperaron el buen 'feeling' a la salida de los vestuarios. Luwawu-Cabarrot asumió galones de nuevo y el equipo apretó atrás para volver a tomar aire con un triple de Okeke, 68-47 (min.25).

Las dudas devoraron a los de Ibon Navarro, con 4 pérdidas de balón -5 en toda la primera parte-, y resurgieron a un falto de confianza Smith Jr, que sumó su decimotercer punto y levantó los ánimos del Movistar Arena, 82-59 (min.30).

El conjunto 'merengue' mantuvo su idilio perimteral (13/26) y destrozó la defensa del Estrella Roja para alcanzar una renta de +28, 89-61 (min.32).

Con todo de cara, el Real Madrid dispuso de más momentos de 'extra-pass' y tiro exterior para aumentar aún más la renta, mientras que el Estrella Roja luchaba para salvar el orgullo con la brega de David Krämer.

Con ovaciones para Llull, Procida, Pradilla o Smith Jr., el conjunto blanco consiguió su séptima victoria en la Euroliga, en otro recital en ataque bajo la impronta de Pedro Martínez, cuyo estilo parece haber caído de pie en la capital española.

- Ficha técnica:

105 - Real Madrid (38+18+26+23): Feliz (11), Smith Jr (13), Procida (19), Pradilla (5) y Tavares (4) -cinco inicial-, Shulga (-), Abalde (8), Okeke (9), Luwawu-Cabarrot (22), Llull (7), Jones (-) y Sarr (7).

84 - Estrella Roja (20+21+18+25): Jones (8), Carter (18), Nwora (12), Moneke (3) y Koloko (4) -cinco inicial-, Weiler-Babb (2), Butler (2), Davidovic (5), Dobric (9), Baldwin Jr (11), Ojeleye (5) y Krämer (5).

Árbitros: Robert Lottermoser (Alemania), Kristaps Konstantinovs (Letonia) y Rain Peerandi (Estonia). Señalaron falta técnica a Ibon Navarro (min.4), entrenador del Estrella Roja. Sin eliminados.

Incidencias: partido de la Jornada 11 de la Euroliga disputado en el Movistar Arena ante 8.670 espectadores. EFE

(foto)

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