Un herido grave tras volcar un tráiler sobre un taxi en Málaga

Málaga, 11 nov (EFE).- Un hombre ha resultado herido de gravedad en un aparatoso accidente de tráfico, en el que un tráiler ha volcado sobre un taxi en un semitúnel de la ciudad de Málaga.
El suceso se ha producido sobre las 20.10 horas de este miércoles en la MA-20, en el conocido como túnel de Carlos Haya, donde el tráiler, que circulaba en sentido Cádiz, ha volcado y ha caído sobre un taxi, cuyo habitáculo ha quedado parcialmente aplastado.
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Los bomberos han excarcelado al ocupante del taxi, que ha sido trasladado por el 061 a un centro hospitalario, ha informado el Ayuntamiento de Málaga. EFE
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