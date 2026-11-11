Temas del día de EFE España del jueves 12 de noviembre de 2026

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ELECCIONES GENERALES

Madrid - La campaña electoral comienza esta medianoche y los partidos se anticipan con mítines y actos políticos como las tradicionales pegadas de carteles, marcados por la huelga general celebrada el miércoles con apoyo del Gobierno contra la especulación en la vivienda y cuyo seguimiento ha enfrentado a derecha e izquierda.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

ELECCIONES CANDIDATOS (Serie Previa)

Madrid - Entre las cuatro principales formaciones que concurren a las elecciones del 29 de noviembre, solo Ada Colau, a la cabeza de Frente Amplio, figura por vez primera como candidata a la Presidencia del Gobierno, una experiencia ya vivida tanto por Pedro Sánchez como por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023836036)

CRISIS VIVIENDA

Madrid - La Diputación Permanente del Congreso debate y vota para convalidar los decretos de vivienda rechazados hace unas semanas por el Congreso, una decisión que provocó el adelanto electoral por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Soria - En tiempos de precios disparados en el sector de la vivienda, decenas de municipios del medio rural impulsan iniciativas de viviendas asequibles e incluso gratis para hacer frente a la despoblación.

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CEUTA INVESTIGACIÓN

Madrid - La jueza que investiga la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta continúa con sus pesquisas y escucha el testimonio del jefe del puesto fronterizo de la Policía Nacional en la ciudad autónoma y otros dos agentes sobre lo ocurrido los días 30 y 31 de julio.

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(Texto)

ESTADÍSTICA POBLACIÓN

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la Estadística Continua de Población, que, según los datos del pasado mes de julio, se situaba en 49.801.559 habitantes, el valor máximo de la serie histórica.

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(Texto) (Infografía)

TIEMPO BORRASCA

Madrid - Las dos borrascas que azotan España esta semana, Bruna y Charles, mantendrán este jueves los cielos encapotados en casi todo el país, con precipitaciones intensas, especialmente en Canarias, Galicia, Cantábrico, Pirineos y Cataluña, y fuertes rachas de viento en el centro y el este peninsular, el litoral de Alborán y Baleares.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

ASTRONOMÍA INVESTIGACIÓN

Madrid - El telescopio espacial Euclid lleva ya trece meses radiografiando la bóveda celeste y la Agencia Espacial Europea dará a conocer este jueves la primera publicación masiva de datos, con los que la comunidad científica podrá empezar a 'dibujar' el mapa tridimensional más grande y preciso que se ha hecho nunca del universo.

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(Texto) (Foto)

ANDY WARHOL

Barcelona - El Palau Martorell acoge la exposición 'Andy Warhol. Pop Icons', que con 180 obras procedentes de colecciones privadas y raramente expuestas al público es la más completa presentada hasta ahora en Barcelona dedicada a un artista que revolucionó el arte del siglo XX.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MANUEL DE FALLA

Madrid - La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) inaugura la exposición 'Manuel de Falla. Una mirada actual', un homenaje al compositor andaluz en el 150 aniversario de su nacimiento y en la que revela la influencia que su obra ha ejercido sobre relevantes artistas plásticos de la últimas décadas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:30h.- Madrid.- PRINCESA GIRONA.- Los reyes presiden la reunión de la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona Palacio de la Zarzuela. (Texto)

11:00h.- Madrid.- DIA POLICÍA.- El Senado organiza un acto institucional con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, Día de la Policía. Antiguo Salón de Sesiones.

17:30h.- Madrid.- ESPAÑA DIPLOMÁTICOS.- La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) celebra la jornada '¿Cómo tener un servicio diplomático y consular acorde a la España de hoy?'. APM. C/Juan Bravo, 6. (Texto)

18:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- Los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy asisten a la presentación del libro 'Sebastián Piñera en 50 voces globales'. Casa América. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ELECCIONES CAMPAÑA

11:00h.- Alcalá de Henares (Madrid).- ELECCIONES PODEMOS.- La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales, Irene Montero, atiende a los medios. (Texto)

12:00h.- Logroño.- ELECCIONES VOX.- El líder de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios de comunicación en Logroño. Plaza del Mercado. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

12:30h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- Reunión de la Junta Electoral Central (JEC). Congreso de los Diputados. (Texto)

18:00h.- Madrid.- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales, Ada Colau, celebra un acto de arranque de campaña en Vallecas con los candidatos Emilio Delgado, Toni Valero, Verónica Martínez Barbero y Tesh Sidi. Mirador del Cerro del Tío Pío. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Alicante.- ELECCIONES COMPROMÍS.- El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, y los cabezas de cartel al Congreso de Compromís-Front Valencià por Valencia, Àgueda Micó, y por Alicante, María Teresa Pérez, abren la campaña del 29N en Alicante. Plaza de Gómez Ulla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Sevilla.- ELECCIONES PSOE.- El presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, abre la campaña electoral del PSOE en un acto en Sevilla. Auditorio FIBES. (Texto)

19:00h.- Madrid.- ELECCIONES PODEMOS.- La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales, Irene Montero, arranca la campaña. C/San Cayetano, 5. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:30h.- Badalona (Barcelona).- ELECCIONES PP.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausura un acto del PP en Badalona junto al alcalde de la localidad y cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol. Polideportivo Municipal de Llefià. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

19:30h.- Huesca.- ELECCIONES VOX.- El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, protagoniza un acto público en Huesca. Auditorio Carlos Saura. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:30h.- Vitoria.- ELECCIONES EH BILDU.- EH Bildu abre la campaña electoral en Vitoria con un acto político que intervendrán los principales candidatos y el secretario general de la formación soberanista, Arnaldo Otegi. Plaza de Santa Bárbara. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:30h.- Barcelona.- ELECCIONES JUNTS.- Acto de inicio de campaña de Junts per Catalunya en Barcelona, con las intervenciones de su cabeza de lista al Congreso, Míriam Nogueras, el secretario general del partido, Jordi Turull, y, por videoconferencia, el expresidente catalán Carles Puigdemont, entre otros. C/ Pujades, 126. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Tarragona.- ELECCIONES ERC.- El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, el presidente del partido, Oriol Junqueras, y la secretaria general de los republicanos, Elisenda Alamany, protagonizan el acto de inicio de su campaña electoral. Puerto de Tarragona. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Vitoria.- ELECCIONES PNV.- El PNV abre la campaña electoral en Vitoria, con un acto en el que participarán los candidatos al Congreso en las tres circunscripciones vascas arropados por el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del partido, Aitor Esteban. Plaza de la Virgen Blanca. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

08:00h.- Barcelona.- AUDAX RESULTADOS.- Audax Renovables presenta sus resultados del tercer trimestre de 2026. Acto telemático a través de la web de la compañía.

09:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- La Diputación Permanente del Congreso debate y vota los dos decretos de vivienda que aprobó el Gobierno el 6 de octubre, a raíz del desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, de 87 años. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:00h.- Madrid.- TRANSPORTE VIAJEROS.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la cifra de usuarios del transporte público en España en septiembre de 2026. (Texto)

09:00h.- Barcelona.- INGENIEROS CAMINOS.- El colegio de ingenieros de caminos organiza una jornada en la que ex directivos de FGC y Renfe hablan sobre las necesidades del ferrocarril en España, una jornada en la que también participa el presidente de Indra y el presidente del Puerto de Barcelona, entre otras personas.

09:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- TRANSPORTE MARÍTIMO.- El presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana asiste al cuarto congreso de Net-Zero Mar, una alianza que trabaja para impulsar la descarbonización del transporte marítimo.

10:30h.- Madrid.- GRAN CONSUMO.- La patronal de gran consumo Aecoc aborda en una rueda de prensa la evolución del turismo, las nuevas tendencias de consumo y las oportunidades que definirán el sector de los hoteles, restaurantes y cafeterías en 2027. Avenida del General Perón, 38.

12:00h.- Madrid.- REDES ELÉCTRICAS.- La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen, comparece, a petición propia, en la Diputación Permanente del Congreso para explicar la Planificación eléctrica hasta 2030, ya anunciada, que supondrá una inversión de unos 17.000 millones de euros. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Sevilla.- PERSONAS DESAPARECIDAS.- Sevilla acoge la II Conferencia Internacional sobre Personas Desaparecidas bajo el lema 'Por una respuesta europea'. Pl. San Francisco, 1.

9:30h.- Valladolid.- JUICIO TRATA.- Los cuatro acusados de un delito de trata de seres humanos por captar personas de Rumanía para su explotación abusiva como jornaleros en el campo declaran en la última jornada del juicio en el que la Fiscalía pide penas que oscilan entre uno y 36 años de cárcel. Audiencia Provincial. (Texto)

09:30h.- Oviedo.- SALUD CÁNCER.- La Fundación Sandra Ibarra celebra el V Congreso Nacional de Supervivientes de Cáncer ‘Llenos de Vida’. Club de Prensa La Nueva España.

10:00h.- Madrid.- CEUTA INVESTIGACIÓN.- La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón toma declaración como testigos al jefe del puesto fronterizo de Ceuta y a otros dos policías acerca de las circunstancias en las que se produjo la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio. C/García Gutiérrez s/n. (Texto)

10:00h.- Málaga.- VIOLENCIA MACHISTA.- El juicio contra el novio de Dana Leonte, la mujer de 30 años desaparecida en junio de 2019 en Arenas (Málaga), a quien se le acusa de haber acabado con su vida y esparcido sus restos corporales en diversas zonas del municipio, llega a su recta final con los informes finales de las partes. Ciudad de la Justicia. (Texto)

11:00h.- Santa Cruz de La Palma.- ERUPCIÓN LA PALMA.- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reúne a la comisión mixta que supervisa la recuperación de la isla de La Palma para analizar la situación pasados ya cinco años de la erupción del volcán Tajogaite. (Declaraciones al término de la reunión.) Palacio Salazar. (Texto) (Foto)

12:00h.- Santander.- TRIBUNALES PARTIDOS.- El exdirigente del PP José Luis Vallines declara como investigado por la denuncia interpuesta por el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el exconsejero José María Mazón por supuestas injurias. Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander.

12:00h.- Oviedo.- SUCESOS TIROTEO.- El Ayuntamiento de Oviedo guarda un minuto de silencio por el fallecimiento de un agente de la Policía Nacional en una explosión registrada el martes en el barrio de Villafría, en la que resultó herido de gravedad otro agente del cuerpo. Plaza de la Constitución. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Madrid.- FUERZAS ARMADAS.- El general jefe del Mando del Espacio del Estado Mayor del Ejército del Aire, Isaac Manuel Crespo Zaragoza, ofrece una conferencia sobre 'El espacio como quinto dominio operacional para la defensa'. Planetario.

19:00h.- San Sebastián.- DERECHOS HUMANOS.- El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz inaugura los XXX Cursos de Derechos Humanos de la EHU en San Sebastián. Aldapeta María Ikastetxea.

SOCIEDAD

09:00h.- Madrid.- ESTADÍSTICA POBLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la Estadística Continua de Población a 1 de octubre 2026. (Texto)

09:00h.- Madrid.- FORUM EDUCACIÓN.- La Universidad Camilo José Cela (UCJC) celebra el Global Education Forum con expertos y líderes de la educación nacionales e internacionales para debatir sobre el juicio humano y el futuro del conocimiento ante la Inteligencia Artificial. Campus Castellana. UCJC.

09:00h.- Barcelona.- ALIMENTACIÓN ESCUELAS.- Unos 300 profesionales debaten sobre el futuro de la alimentación de los menores y la necesidad de unos comedores escolares ecológicos. Pg. de la Bonanova, 47 (Texto)

09:15h.- Barcelona.- INFORME ONG.- Esade y la Fundación PwC presentan el informe ‘Liderazgo transformador desde las ONG. Claves para un mundo incierto y cambiante’ Av. Diagonal 640. (Texto)

10:30h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- Unicef celebra un debate electoral entre candidatos de los partidos políticos que concurren a las elecciones del 29 de noviembre que será conducido por tres adolescentes y en el que se abordará la pobreza infantil, la salud mental, los derechos en el ámbito digital, la infancia en el mundo y la violencia contra los niños. Círculo de Bellas Artes. C/Alcalá, 42.

11:00h.- Barcelona.- DIABETES INFANTIL.- El Hospital Sant Joan de Déu presenta un modelo pionero para el seguimiento a distancia de los menores con diabetes, que ha logrado reducir las visitas e ingresos. Carrer Compte d’Urgell, 143. (Texto)

11:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta la campaña institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. C/ Alcalá, 37. (Texto)

11:30h.- Oviedo.- SALUD CONGRESO.- La Sociedad Española de Endoscopia Digestiva reúne a más de 1.400 médicos en su 48 Congreso Nacional. Palacio de Congresos.

18:00h.- Madrid.- CONVENCIÓN MÉDICA.- Primera jornada de la IX Convención Médica 2026 de la Organización Médica Colegial (OMC), en la que se abordará el presente y el futuro del ejercicio libre de la Medicina. Hotel Meliá Castilla. C/Poeta Joan Maragall, 43.

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Barcelona.- ANDY WARHOL.- El Palau Martorell presenta la exposición 'Andy Warhol. Pop Icons', dedicada a este artista norteamericano que revolucionó el arte del siglo XX. Palau Martorell C/ Ample, 11. (Texto) (Foto)

10:30h.- Vitoria.- IGNACIO ALDECOA.- Firma de la donación de la familia de Ignacio Aldecoa de objetos personales del escritor y su exposición en la Casa de Cultura que lleva su nombre en Vitoria. Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- MARISCAL CERÁMICA.- El artista Javier Mariscal presenta, por primera vez en una exposición en Madrid, su obra cerámica y su diálogo con los oficios tradicionales. C/ Fernández de los Ríos, 1.

10:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- La directora y dramaturga Chela De Ferrari presenta 'Magda', donde representa la figura de Magda Goebbels, que mató a sus seis hijos en el búnker nazi al caer su idea de familia y orden. Teatro María Guerrero. (Texto)

10:30h.- Barcelona.- TEATRE LLIURE.- El Teatre Lliure presenta la reposición de 'L'herència', del dramaturgo Matthew López. Teatre Lliure de Montjuïc.

11:00h.- Barcelona.- ROMÁNICO SONIDOS.- El MNAC presenta la exposición 'El viaje inverso. Un fresco sonoro al románico'. MNAC. (Texto)

12:00h.- Barcelona.- TEATRO FLOTATS.- Josep Maria Flotats dirige y protagoniza 'La promesa de l'alba', una obra que él mismo ha adaptado a partir de la narrativa de Romain Gary. Teatre Romea. (Texto)

12:00h.- Madrid.- LATINOAMÉRICA MODA.- Nueva edición de Pasarela Latinoamericana Fashion Week LATAM, que celebra la riqueza creativa, la identidad cultural y la proyección internacional del talento latino y español. Palacio Fernán Núñez. (Texto)

12:00h.- San Sebastián.- FESTIVAL LABO.- Inauguración de la octava edición de Labo XL, el festival de artes escénicas experimentales, que pone el foco en las nuevas dramaturgias de danza, teatro y circo con propuestas de 22 compañías. Tabakalera.

12:00h.- Madrid.- TEATRO CULTURA.- 'Leyendas nuevas de Zorrilla' recupera el universo del autor desde una perspectiva contemporánea con música en directo, un espectáculo que presentan su autor Raúl Losánez y la directora Ana Contreras. Teatro Fernán Gómez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Madrid.- MANUEL DE FALLA.- La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) inaugura la exposición 'Manuel de Falla. Una mirada actual'. C/Fernando VI, 4. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Barcelona.- MUSICAL GAUDÍ.- Presentación del musical 'Gaudí', con entrevistas y pase gráfico de algunos números. Teatre Poliorama. (Texto)

19:30h.- Pamplona.- CINE DOCUMENTAL.- Pase del documental 'Subijana, más allá de un bigote' con la presencia del propio Pedro Subijana y de los directores de la película, que participarán en un coloquio posterior con el público. Golem Baiona.

21:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de St. Paul and The Broken Bones para presentar su sexto álbum y repasar su trayectoria como una de las bandas más destacadas del soul contemporáneo. Roig Arena.

21:00h.- Barcelona.- PREMIO PROA.- Editorial Proa da a conocer el ganador del VIII Premio Proa de Novela en lengua catalana. Fundació Antoni Tàpies. (Texto) (Foto). EFE

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