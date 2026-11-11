Socorren en El Hierro a 126 de ocupantes de un cayuco zarandeado por la borrasca Charles

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La Restinga (El Hierro), 10 nov (EFE).- Salvamento Marítimo ha socorrido esta noche a poca distancia del puerto de La Restinga (El Hierro) a 126 personas que iban a bordo de un cayuco zarandeado por los primeros embates de la borrasca Charles, con la isla ya bajo alerta meteorológica por fuerte viento y oleaje.

Según ha presenciado EFE desde el mismo muelle de la localidad herreña, la Salvamar Navia ha tenido importantes dificultades para acercarse al cayuco y poner a salvo a sus ocupantes, por el fuerte oleaje que hacía cabecear a las dos embarcaciones.

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Esta tarde, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias puso formalmente en alerta a todas las islas ante el riesgo que comporta la entrada de la borrasca Charles, que llega acompañada por fuertes vientos y lluvias.

En el caso de El Hierro, hay activos dos avisos de nivel naranja (riesgo importante) por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, por vientos de más de 100 kilómetros por hora y fuerte oleaje.

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A falta de que se complete el recuento y los servicios de emergencia ofrezcan más detalles, entre los ocupantes del cayuco hay al menos dos niños, que ya están a resguardo con el resto de sus compañeros de travesía en las instalaciones de puerto.

Sobre las 19.30 horas del martes, antes de que la situación meteorológica se complicara, llegaba al puerto herreño otro cayuco con 38 personas.

En el balance de este martes, son cinco las embarcaciones con inmigrantes rescatadas en El Hierro, con un total de 404 personas. EFE

gf/jmr/fp

(foto) (vídeo)