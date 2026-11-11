Espana agencias

Socorren en El Hierro a 126 de ocupantes de un cayuco zarandeado por la borrasca Charles

Guardar

La Restinga (El Hierro), 10 nov (EFE).- Salvamento Marítimo ha socorrido esta noche a poca distancia del puerto de La Restinga (El Hierro) a 126 personas que iban a bordo de un cayuco zarandeado por los primeros embates de la borrasca Charles, con la isla ya bajo alerta meteorológica por fuerte viento y oleaje.

Según ha presenciado EFE desde el mismo muelle de la localidad herreña, la Salvamar Navia ha tenido importantes dificultades para acercarse al cayuco y poner a salvo a sus ocupantes, por el fuerte oleaje que hacía cabecear a las dos embarcaciones.

PUBLICIDAD

Esta tarde, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias puso formalmente en alerta a todas las islas ante el riesgo que comporta la entrada de la borrasca Charles, que llega acompañada por fuertes vientos y lluvias.

En el caso de El Hierro, hay activos dos avisos de nivel naranja (riesgo importante) por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, por vientos de más de 100 kilómetros por hora y fuerte oleaje.

PUBLICIDAD

A falta de que se complete el recuento y los servicios de emergencia ofrezcan más detalles, entre los ocupantes del cayuco hay al menos dos niños, que ya están a resguardo con el resto de sus compañeros de travesía en las instalaciones de puerto.

Sobre las 19.30 horas del martes, antes de que la situación meteorológica se complicara, llegaba al puerto herreño otro cayuco con 38 personas.

En el balance de este martes, son cinco las embarcaciones con inmigrantes rescatadas en El Hierro, con un total de 404 personas. EFE

gf/jmr/fp

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los ganadores del Cupón Diario de la Once del 10 de noviembre

Aquí está la combinación ganadora dada a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los premiados

Comprueba los ganadores del Cupón Diario de la Once del 10 de noviembre

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 10 noviembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 10 noviembre

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

El tenista italiano habló sobre su lesión y sobre el español

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Eurojackpot hoy martes 10 de noviembre

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo de Eurojackpot, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Eurojackpot hoy martes 10 de noviembre

Así ha sido el funeral por las víctimas de Urda: un Cristo que no salía del municipio en 400 años, 69 velas en memoria de los fallecidos y la exigencia de que “se esclarezcan las causas”

El acto religioso, organizado por la Archidiócesis de Toledo, ha comenzado pasadas las 19.00 horas y ha estado presidido por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves

Así ha sido el funeral por las víctimas de Urda: un Cristo que no salía del municipio en 400 años, 69 velas en memoria de los fallecidos y la exigencia de que “se esclarezcan las causas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Funeral por las víctimas de Urda, en directo: el arzobispo de Toledo exige en el funeral por las víctimas de Urda que “se esclarezcan las causas” del accidente y se asuman responsabilidades

Funeral por las víctimas de Urda, en directo: el arzobispo de Toledo exige en el funeral por las víctimas de Urda que “se esclarezcan las causas” del accidente y se asuman responsabilidades

El sindicato de maquinistas aplaza al 23 de noviembre la huelga prevista para este jueves tras la aprobación de medidas para el sector ferroviario

Feijóo promete restituir el Premio Nacional de Tauromaquia que Urtasun eliminó en 2024 si gana las elecciones

La reflexión de Penélope Cruz en ‘La bola negra’: “El travestismo es la fantasía de la posibilidad y la guerra, todo lo contrario”

Un hombre con paraplejia y 88% de discapacidad no puede aparcar en su plaza de aparcamiento adaptada por un vecino

ECONOMÍA

Los trabajadores pierden poder adquisitivo: los sueldos suben, pero dos puntos menos que la inflación

Los trabajadores pierden poder adquisitivo: los sueldos suben, pero dos puntos menos que la inflación

La factura de la luz se dispara hasta los 145 euros: estas son las tarifas más caras y baratas del mercado

Qué propone el PP sobre las pensiones según su programa electoral para el 29-N

Las hipotecas más caras obligan a los compradores a buscar viviendas 55.000 euros más baratas

El salario mínimo de 2027 podría quedar libre de IRPF, para ello Hacienda tiene que elevar la deducción hasta los 1.033 euros

DEPORTES

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico

Terremoto en Vallecas: la Comunidad de Madrid avala por unanimidad quitarle el estadio al Rayo Vallecano

La FIFA visita los estadios de España con el punto de mira puesto en el Santiago Bernabéu y la final del Mundial 2030: “La primera potencia del mundo”