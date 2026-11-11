Reabierto el Puerto de Tarragona tras registrar un 88,86 % menos de tráfico de vehículos

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Tarragona, 11 nov (EFE).- El Puerto de Tarragona ha reabierto sus accesos terrestres este miércoles por la tarde tras registrar un descenso del tráfico de vehículos por su interior del 88,86 % a causa del bloqueo de sus entradas por parte de trabajadores del metal durante la huelga general.

Los accesos al puerto por la A-27, el muelle de Reus y el dique de Levante, han permanecido cortados durante toda la mañana por piquetes informativos.

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La huelga ha afectado a la operativa del Puerto de Tarragona, que ha registrado un descenso del 88,86 % del tráfico de camiones y coches por su interior hasta las 14:00 horas, según datos de la Autoridad Portuaria, que asegura que todos los servicios mínimos fiados por la Secretaría de Estado de Transporte y Movilidad se han cumplido sin afectaciones.

El acceso por la AP-7 ha reabierto a las 13:30 horas, mientras que los del muelle de Reus y el dique de Levante lo han hecho poco después.

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"Expresamos nuestro respeto al derecho de protesta y valoramos positivamente que las acciones llevadas a cabo en los accesos portuarios se hayan desarrollado hasta el momento sin incidentes", afirma el presidente del Puerto de Tarragona, Santiago Castellà.

Respecto al servicio portuario de manipulación, la plantilla de estiba y desestiba ha secundado la huelga, aunque había personal para cumplir con los servicios mínimos establecidos.

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Además, según el puerto, el 100 % de la plantilla de las principales empresas concesionarias del recinto ha estado operativa, aunque trabajando a distancia. EFE

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