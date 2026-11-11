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Primeros piquetes informativos de la huelga ya recorren centros de trabajo en Extremadura

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Mérida, 11 nov (EFE).- Los primeros piquetes informativos de la huelga general por "la vivienda y los salarios" ya recorren varios centros de trabajo y polígonos industriales de varias ciudades extremeñas, como Mérida, Badajoz y Cáceres, donde los sindicalistas tratan de sensibilizar a los trabajadores para que la secunden.

En Mérida, alrededor de 80 delegados sindicales de CCOO y UGT, y de representantes del sindicato '25 de marzo' y de la Plataforma de Inquilinas por la Vivienda se han concentrado esta medianoche a pesar de la lluvia ante las puertas de la cochera de la empresa concesionaria del servicio de limpieza urbana, en el polígono El Prado.

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Aunque la intención de los piquetes era acceder al interior de las instalaciones, efectivos de la Policía Nacional han impedido que el grupo pudiera entrar y han instado a los sindicatos a que eligieran a cuatro o cinco representantes.

Este grupo más reducido ha entrado al recinto, pero "la empresa" les ha solicitado que se marcharan por lo que, a juicio de los sindicatos, "se ha vulnerado el derecho" informativo a los trabajadores de la empresa.

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"Como está sea la tónica general en la jornada, evidentemente se está rompiendo con el derecho a la huelga y a la labor informativa de los sindicatos", ha afirmado a EFE la secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal, quien ha asegurado estar sorprendida "con el despliegue policial".

"No nos han dejado hacer nuestro trabajo, ni acercarnos a la puerta y ni hablar con los trabajadores y las trabajadoras", ha insistido también la líder regional de UGT, Patrocinio Sánchez, ambas presentes en este piquete.

Berrocal espera una alta participación tanto en los centros de trabajo como en las concentraciones convocadas por la tarde en las ciudades para reivindicar "viviendas y salarios".

También en declaraciones a EFE, Sánchez ha afirmado que esta huelga "interpela a todas las administraciones".

"Al Gobierno, pues nos quedan muchas cosas por conseguir; al Ejecutivo extremeño, que tiene la máxima competencia en vivienda; a los ayuntamientos, por sus decisiones sobre el suelo municipal, y a la patronal, que no quiere negociar los convenios con una subida normal, una subida del IPC", ha explicado.

Ha asegurado que esta es una huelga política, "como todas, pues estamos hablando de políticas públicas".

En la calle, los sindicatos han exigido "más salarios y más viviendas" y han animado a los trabajadores de la empresa de limpieza a secundar la huelga.

En Cáceres, los piquetes inician su recorrido en la empresa Catelsa para continuar hacia el polígono industrial de Capellanías y la empresa de autobuses urbanos, mientras que en Badajoz tienen previsto acudir a Panadería Extremeña, MercaBadajoz, empresa de autobuses, Corte Inglés y sede de la Seguridad Social, entre otros centros de trabajo.

También tienen en agenda acudir varias empresas en Don Benito, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Zafra, entre otras localidades.

Por su parte, la portavoz de la Plataforma de Inquilinas de Mérida, Ana Bermejo, también presente en los piquetes, ha denunciado que efectivos policiales le han registrado su mochila "como si venir aquí fuera un delito".

"La vivienda digna es un derecho básico, como lo es también un salario digno y unos servicios públicos dignos", ha manifestado. EFE

(foto) (vídeo)

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