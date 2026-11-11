Pepe Mel despierta y evoluciona satisfactoriamente de un ictus

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Sevilla, 11 nov (EFE).- El exentrenador del Betis Pepe Mel ha despertado y dado muestras de una buena evolución una vez que se le ha retirado la sedación con la que permanecía en la UCI del hospital sevillano en el que está ingresado desde que el pasado 1 de noviembre sufrió un accidente vascular cerebral del que fue operado con éxito, informaron fuentes del club bético.

El técnico madrileño y uno de los símbolos del Betis como jugador y entrenador, según las fuentes familiares citadas por el club bético, seguirá preparándose para volver a pasar por quirófano y corregir la malformación congénita que está en el origen del episodio vascular.

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La familia ha agradecido las muestras de cariño de todo el mundo del fútbol en general y del Betis y los béticos en particular, y ha enfatizado que Pepe Mel seguirá luchando 'Gracias a Dios'.

Pepe Mel, de 63 años, ha entrenado, entre otros y además del Betis, a Murcia, Tenerife, Getafe, Alavés, Rayo Vallecano, Deportivo, Las Palmas, Málaga y Almería. EFE

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