La Audiencia de Madrid mantiene la normalidad durante la jornada de huelga sin apenas suspensión de juicios

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La actividad en la Audiencia Provincial de Madrid se ha desarrollado este miércoles con aparente normalidad coincidiendo con la jornada de huelga general, sin que apenas se haya percibido su incidencia en el funcionamiento habitual de los tribunales.

Los pasillos han mantenido el trasiego habitual de abogados, procuradores y profesionales de la Justicia, mientras las vistas y celebraciones de juicios han seguido adelante con normalidad.

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A esta hora, en las tres plantas de la Audiencia Provincial de Madrid en las que se celebran juicios de las distintas secciones no se ha registrado ninguna suspensión de vistas, por lo que la actividad judicial continúa desarrollándose con normalidad.

La jornada ha dejado, no obstante, algunos comentarios entre los profesionales sobre los retrasos y las dificultades de circulación registradas en distintos puntos de la región con motivo de la convocatoria.

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