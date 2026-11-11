Iván Lysenko, plata en +75kg de taekwondo, y Pablo Souto, bronce en 65 kg de boxeo

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Redacción Deportes, 11 nov (EFE).- Iván Lysenko Serrano se colgó este miércoles la medalla de plata en la categoría de +73 kilos de taekwondo, y Pablo Souto logró una de bronce en la de 65 kilos de boxeo para aumentar a nueve el botín de metales para España en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

El valenciano Iván Lysenko se hizo con la plata tras caer en la final ante el iraní Benyamin Soltanian. Para llegar al combate por el oro, Lysenko ganó sucesivamente al gabonés Claude Boulouchi, al bielorruso Bahdan Aliyeu y al ruso Bashir Adzhiev.

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En 65 kilos de boxeo, el gaditano Pablo Souto ganó en las preliminares al jordano Abdallah Toghoz y en cuartos de final al trinitense Makieve Belile, pero el púgil del Puerto de Santa María perdió en semifinales ante el israelí Artur Prohnevsky para conformarse con uno de los dos bronces en juego.

España ya acumula nueve medallas en Dakar: dos oros, tres platas y cuatro bronces. EFE