Espana agencias

Feijóo ve un "fracaso" la huelga general: "Es un acto camuflado de campaña electoral por parte de los sindicatos"

Imagen 3KYOT7NMHZHW3MXU62LPR7YS4A
Guardar

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este miércoles de "fracaso" la huelga "preventiva" que han convocado los sindicatos "contra la oposición". A su entender, es "un acto camuflado de campaña electoral por parte de los sindicatos".

"Con todo respeto, al menos en los servicios públicos que yo he visto, en sanidad, en educación, el éxito de la huelga es evidente que ha sido un fracaso", ha asegurado Feijóo en el programa 'El Hormiguero', que ha recogido Europa Press.

PUBLICIDAD

El presidente del PP ha señalado que él ya les dijo que era un "error" esta huelga y que no la convocasen y ha añadido que tras el accidente de Urda (Toledo), con la muerte de 69 personas, "tampoco tiene sentido hacer una huelga", recordando que este martes se celebró un funeral de Estado.

"Este es un acto simulado de precampaña electoral y esto es un error histórico de los sindicatos", ha manifestado, para advertir al jefe del Ejecutivo de que el día 29 de noviembre "no hay huelga" y verán "qué opinan de verdad los españoles" en las urnas.

PUBLICIDAD

Ante los vídeos del Gobierno animando a secundar la huelga, Feijóo ha dicho que no lo entiende y ha recalcado que "la gente es mucho más inteligente de lo que algunos ciudadanos y políticos se creen".

PIDE QUE SE CONDENEN LOS EPISODIOS DE VIOLENCIA

Además, el presidente del PP se ha referido a los episodios de violencia y disturbios que se han producido durante la jornada de huelga. "Espero que los partidos y sindicatos que han alentado esta vergüenza la condenen", ha dicho.

En este punto, ha prometido no dar "ni un paso atrás ante los violentos, los delincuentes y los intolerantes". "Ni un paso atrás ante los que no aceptan la derrota. Ni un paso atrás", ha insistido Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

El Gobierno cifra en 120.000 los asistentes a la manifestación de Madrid, mientras que el Sindicato de Inquilinas dice que han sido 400.000

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

Una España en huelga grita “alto y claro” que quiere “vivir y no sobrevivir”: éxito total para los sindicatos, fracaso para la CEOE, más de 50 detenidos y un Gobierno ausente

Cientos de miles de personas se manifiestan en toda España pese a la lluvia por el derecho a la vivienda y contra los salarios y los precios

Una España en huelga grita “alto y claro” que quiere “vivir y no sobrevivir”: éxito total para los sindicatos, fracaso para la CEOE, más de 50 detenidos y un Gobierno ausente

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Jordi Wild denuncia una “jugarreta” de Vox y revela las condiciones que le pusieron antes de cancelar la entrevista con Abascal: querían los derechos audiovisuales en exclusiva

El jefe de campaña de Vox justificó la posición del partido invocando la decisión de su departamento jurídico de cambiar el “paradigma” en la gestión de las entrevistas de su candidato

Jordi Wild denuncia una “jugarreta” de Vox y revela las condiciones que le pusieron antes de cancelar la entrevista con Abascal: querían los derechos audiovisuales en exclusiva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía española abre una investigación a TikTok por la posible difusión de contenidos de abuso sexual infantil

La Fiscalía española abre una investigación a TikTok por la posible difusión de contenidos de abuso sexual infantil

La Justicia catalana declara a una vecina propietaria de un parking que una empresa nunca reclamó tras 50 años usándola

Los sindicatos denuncian violencia policial en los actos de la huelga en Madrid y avanzan medidas legales: “Han estado haciendo de piquete empresarial”

El dato del consumo eléctrico que es termómetro y “señal inequívoca” del seguimiento de una huelga general: ¿un miércoles con demanda de domingo?

Comercios cerrados y tapiados en Madrid “por motivos de seguridad” en la huelga general por la vivienda

ECONOMÍA

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

Huelga general 11-N, última hora en directo: cientos de miles de personas se manifiestan en toda España tras una jornada con más de 50 detenidos y altercados en Barcelona

La reflexión del presidente de una cadena de supermercados: “Necesitamos que las empresas paguen más para que nuestros hijos puedan comprar un piso con sus sueldos”

Prescripción de deudas con Hacienda: así funciona el plazo de cuatro años y sus excepciones

Un acertante de Euromillones en Valencia se lleva el bote de 141 millones de euros: lo validó en El Corte Inglés

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 11 de noviembre

DEPORTES

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

César Augusto Londoño, arquitecto, explica el funcionamiento del nuevo Camp Nou: “El techo del Bernabéu es mixto, este se sostendrá con una red de cables”

El deporte contra el cáncer de mama: ‘Dragon Boat’, la especialidad milenaria nacida en China que rehabilita el cuerpo y rescata la autoestima

Sinner desvela el gesto de Carlos tras conocer la gravedad de su lesión: “Alcaraz me escribió. Me alegró mucho”

La reflexión de Fermín López sobre sus orígenes: “Convencí a mi madre para dejar de trabajar pero mi padre es cartero y no quiere dejarlo”

Tres años después, el Real Madrid vuelve a florecer: de las temporadas en blanco al regreso de Mourinho o la victoria en el Clásico