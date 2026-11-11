Feijóo ve un "fracaso" la huelga general: "Es un acto camuflado de campaña electoral por parte de los sindicatos"

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El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este miércoles de "fracaso" la huelga "preventiva" que han convocado los sindicatos "contra la oposición". A su entender, es "un acto camuflado de campaña electoral por parte de los sindicatos".

"Con todo respeto, al menos en los servicios públicos que yo he visto, en sanidad, en educación, el éxito de la huelga es evidente que ha sido un fracaso", ha asegurado Feijóo en el programa 'El Hormiguero', que ha recogido Europa Press.

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El presidente del PP ha señalado que él ya les dijo que era un "error" esta huelga y que no la convocasen y ha añadido que tras el accidente de Urda (Toledo), con la muerte de 69 personas, "tampoco tiene sentido hacer una huelga", recordando que este martes se celebró un funeral de Estado.

"Este es un acto simulado de precampaña electoral y esto es un error histórico de los sindicatos", ha manifestado, para advertir al jefe del Ejecutivo de que el día 29 de noviembre "no hay huelga" y verán "qué opinan de verdad los españoles" en las urnas.

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Ante los vídeos del Gobierno animando a secundar la huelga, Feijóo ha dicho que no lo entiende y ha recalcado que "la gente es mucho más inteligente de lo que algunos ciudadanos y políticos se creen".

PIDE QUE SE CONDENEN LOS EPISODIOS DE VIOLENCIA

Además, el presidente del PP se ha referido a los episodios de violencia y disturbios que se han producido durante la jornada de huelga. "Espero que los partidos y sindicatos que han alentado esta vergüenza la condenen", ha dicho.

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En este punto, ha prometido no dar "ni un paso atrás ante los violentos, los delincuentes y los intolerantes". "Ni un paso atrás ante los que no aceptan la derrota. Ni un paso atrás", ha insistido Feijóo en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press.