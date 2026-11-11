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Feijóo tampoco baila en un 'Hormiguero' sin chistes ni hormigas

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Madrid, 11 nov (EFE).- Ni bailes, ni bromas, ni chistes. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido el tono sobrio por el que ha apostado en esta precampaña en la entrevista realizada esta noche en 'El Hormiguero', en la que ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Feijóo no se ha salido del guion por el que ha apostado en esta precampaña, especialmente después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), el de presentarse como gestor puro y alejarse de cualquier tipo de espectáculo.

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En plena polémica tras la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal en 'La Revuelta', Pablo Motos se ha sumado a cambiar el tono de 'El Hormiguero', un programa de entretenimiento caracterizado por entrevistas más ligeras y con toques de humor.

A 24 horas de que arranque oficialmente la campaña electoral del 29N, hoy no ha habido espacio ni siquiera para las hormigas, los muñecos Trancas y Barrancas, que salen siempre a bromear con los invitados.

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En la hora larga que ha durado la charla con Motos, Feijóo ha opinado sobre la mayoría de los temas de actualidad, ha hablado de sus propuestas y ha lanzado duras críticas contra Sánchez, así como una advertencia.

Cuando llegue a Moncloa, le pedirá a la Abogacía del Estado que estudie qué tipo de responsabilidad penal se le puede exigir a un político en un supuesto caso de falsedad en la contabilidad pública. Para que Sánchez responda si no salen las cuentas después de la auditoría al Gobierno que tiene prevista.

El candidato a la presidencia ha afirmado que la relación con Sánchez es nula. El último intento de contactarlo fue un mensaje de Whatsapp que le mandó tras el accidente de Adamuz (Córdoba) del pasado mes de enero.

"No me daba el doble clik del WhatsApp" -que habría significado que Sánchez lo había leído- ha relatado Feijóo, quien acabó descubriendo que ese ya no era su número de teléfono. "Yo no tengo el teléfono del presidente pero él tiene el mío. Este es el país en el que vivimos", ha afirmado.

Sobre los posibles pactos futuros con Vox, Feijóo ha contado que hace unos días se reunió con su líder, Santiago Abascal, pero que sólo habló sobre el acuerdo para las listas del Senado.

No han hablado, por tanto, del Gobierno de coalición, ni de cargos, ni de vicepresidencias, ha insistido, y Abascal no le ha pedido nada.

Feijóo ha afirmado que no sabe cómo va a ser la "convivencia" con Abascal pero que la experiencia en los gobiernos autonómicos "está siendo buena".

En las pocas salidas de tono del candidato a la presidencia, Feijóo pedido a la cámara un primer plano al hablar de pensiones.

"Tengan ustedes la seguridad de que si gobierno las pensiones en mi país estarán garantizadas. La actualización de sus pensiones son sagradas y será prioridad uno de mi gobierno", ha afirmado.

El líder del PP también ha sido preguntado por temas como el aborto y la eutanasia, cuya ley pretende modificar, ha recordado.

Sobre la interrupción del embarazo en jóvenes de 16 y 17 años, Feijóo ha asegurado que es "un debate abierto" que necesiten "el conocimiento", que no "el consentimiento", de sus padres.

No modificará la ley, ha afirmado, "salvo que haya un consenso" que diga que a partir de los 16 deberán conocerlo los padres. En ese caso, ha precisado, haría "un ajuste en la ley".

Feijóo también ha recordado que entre sus compromisos electorales está modificar la Ley Trans y hacerlo "con un poco de seriedad".

Las competiciones deportivas tendrán que atender al sexo biológico y para cambiar la personalidad habrá "una tramitación" y "un expediente" de médicos y psicólogos que elaboren un dictamen.

Lo que no está "dispuesto", ha dicho, es a aceptar que un ministro entre en su despacho por la mañana "siendo ministro hombre" y que al día siguiente vaya al registro y le diga que es mujer. EFE

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