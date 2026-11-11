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El juez del 'caso Leire' pregunta a exabogados de Koldo investigados sobre facturas y documentación de sus trabajos

27/11/2025 El exasesor Koldo García y su abogada Leticia de la Hoz a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García a comparecer hoy para decidir si les envía a prisión, como piden las acusaciones populares lideradas por el PP, de cara al juicio que se celebrará en contra de ambos por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por Transportes durante la pandemia. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press
27/11/2025 El exasesor Koldo García y su abogada Leticia de la Hoz a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado al exministro José Luis Ábalos y al exasesor Koldo García a comparecer hoy para decidir si les envía a prisión, como piden las acusaciones populares lideradas por el PP, de cara al juicio que se celebrará en contra de ambos por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por Transportes durante la pandemia. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press
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El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha requerido a Leticia de la Hoz e Ismael Oliver, exabogados del exasesor ministerial Koldo García, que aporten a la causa más facturas y documentación de sus trabajos.

Así lo ha solicitado este miércoles a través de una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que De la Hoz aportara varias facturas con las que la letrada señaló que no ha recibido pagos del PSOE por la defensa de Koldo, a la que ha renunciado esta semana.

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Tanto De la Hoz como Oliver están imputados en la causa que instruye Pedraz, en la que investiga una presunta trama para desbaratar las causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante del partido Leire Díez.

El juez pide a De la Hoz que aclare si las facturas ya aportadas "son las únicas" y los "importes que ha cobrado por tal concepto y por todo el periodo en el que ha ejercido la defensa" del exasesor ministerial, condenado a 19 años de prisión por el Tribunal Supremo en el 'caso mascarillas' y que está imputado en el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional.

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Por otro lado, Pedraz solicita a Oliver que aporte documentación y justifique el importe de 105.122,76 euros que recibió del despacho de la defensa del exdirigente andaluz Gaspar Zarrías, también imputado en esta causa.

Fuentes cercanas a la defensa de Zarrías han explicado a Europa Press que esa cantidad corresponde a la representación que hizo junto a Oliver para el exviceministro venezolano Nervis Villalobos --imputado también en este caso-- en otras causas que ya tenía abiertas en la Audiencia Nacional.

Pedraz recuerda en dicha providencia que ambos abogados tienen derecho como investigados a no aportar documentación si entienden que les puede incriminar.

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EuropaPress

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