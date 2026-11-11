Dieciocho detenidos por los altercados en Barcelona tras la marcha del 11N

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Barcelona, 11 nov (EFE).- Dieciocho personas han sido detenidas durante los altercados registrados en Barcelona al término de las manifestaciones de la huelga general, protagonizados por grupos de jóvenes que han destrozado escaparates, quemado contenedores y lanzado material pirotécnico contra los agentes de los Mossos d'Esquadra.

Según ha informado la policía catalana, estos dieciocho detenidos se suman a los otros dos arrestos que se han producido en Barcelona durante esta jornada de huelga por la quema de contenedores y atentado a agentes de la autoridad.

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Los incidentes continúan a estas horas en las proximidades de la plaza Cataluña, donde los Mossos han realizado cargas junto a las tiendas de campaña de la acampada por la vivienda instaladas allí desde el mes pasado.

Los agentes policiales han utilizado balas de foam para dispersar a los jóvenes, algunos de los cuales se habían refugiado en el interior de la zona de la acampada.

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Grupos de jóvenes, en su mayoría encapuchados, han levantado barricadas en diferentes puntos del centro de la ciudad, quemando bolsas de basura, bicicletas y mobiliario urbano.

Muchos vecinos se han enfrentado a los vándalos para impedir la quema de contenedores y otros residentes han lanzado cubos de agua desde sus balcones para ayudar a extinguir los incendios en las calles.

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Los altercados han comenzado al término de las dos manifestaciones celebradas en Barcelona, que han reunido a más de 55.000 personas y que han transcurrido sin incidentes por el centro de la ciudad.

En esta zona, decenas de jóvenes encapuchados han roto los escaparates de varios establecimientos, como H&M, en algunos casos tras haber retirado los paneles protectores que se habían instalado como medida de protección ante posibles vandalismos.

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En la puerta de la tienda de Apple de la plaza de Cataluña los vándalos han provocado un aparatoso incendio y en los alrededores han quemado contenedores y papeleras y levantado barricadas con objetos como bicicletas, vallas de obras y mobiliario urbano, a los que han prendido fuego. EFE

(Vídeo) (Foto)