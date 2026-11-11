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Defensa aprueba casi 12.000 millones para adquirir y modernizar buques, submarinos, misiles y sistemas de protección

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes trece contratos por un valor de casi 12.000 millones de euros para diseñar, construir y modernizar buques de la Armada, submarinos S-80, misiles de Crucero Taurus y de lanzamiento submarino, así como adquirir sistemas de defensa aérea. Se trata de un montante de 11.860.333.249,78 euros.

En cuanto a la Armada, se destinarán más de 1.700 millones para construir un buque de inteligencia --de 591 millones-- en un plazo de 74 meses y un buque hidrográfico oceánico --por 345 millones--, ambos encargados a la empresa Navantia, según recogen las referencias del Consejo publicadas este martes.

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Además, este presupuesto incluye modernizar la vida media de los buques cazaminas clase Segura --por 527 millones--; los buques de asalto anfibio clase Galicia --por 594 millones--; y los buques de superficie de la Armada --por 209 millones--. También se contempla la modernización y desarrollo evolutivo de los submarinos S-80 --por más de 2.000 millones--.

También se incluyen 996 millones para la modernización y desarrollo evolutivo de los helicópteros NH90 para asegurar "la operatividad y las necesarias actualizaciones" de las aeronaves. El contrato se adjudica a Airbus Helicopters España como "contratista principal".

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Por otro lado, se recoge la modernización del misil de crucero Taurus (MLR/MLU-II) --por 65 millones en seis años-- para que la operatividad de la flota puede extenderse "más allá de 2040"; y el desarrollo, integración y adquisición de misil de lanzamiento submarino --por 792 millones de euros en nueve años-- para los submarinos S-80, de acuerdo a "directivas de la OTAN".

Asimismo, se destinarán 480 millones para la "capacitación de la industria nacional para el programa Taurus NEO", un programa europeo para el desarrollo y modernización de una nueva generación de misiles de crucero cire-tierra de largo alcance.

Los acuerdos aprobados este martes contemplan la adquisición de sistemas de defensa aérea de alta movilidad y altas prestaciones --por 3.396 millones-- y sistemas contra sistemas aéreos no tripulados --por 1.450 millones--.

Por último, se ha autorizado el Acuerdo Marco para los próximos cuatro años para el apoyo logístico de la flota de aeronaves Canadair CL-215 (UD.13), CL-415 (UD.14) y CL-515 en servicio en el Ejército del Aire y del Espacio, por casi 38 millones y medio de euros, y que sustituye al anterior contrato que ya estaba cerca de finalizar.

El objetivo es, según recogen las referencias del Consejo de Ministros, "garantizar" el suministro de "repuestos de célula" y "la asistencia técnica de apoyo en servicio para estas aeronaves", un "activo esencial en la extinción de incendios forestales".

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EuropaPress

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