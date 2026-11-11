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CCOO asegura que el TSJM ha suspendido los servicios mínimos de la Comunidad de Madrid

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Madrid, 11 nov (EFE).- Comisiones Obreras (CCOO) de Madrid ha asegurado en la madrugada de este miércoles en un comunicado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido mediante medidas cautelarísimas los servicios mínimos decretados por el Gobierno regional para la huelga general en los sectores de Administración de Justicia, Educación y Transportes.

Según el comunicado del sindicato, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado "parcialmente las medidas cautelarísimas solicitadas por el sindicado" contra las dotaciones fijadas por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, de las que únicamente queda fuera Metro de Madrid.

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De acuerdo con lo expuesto por la organización sindical en su nota, el auto judicial ordena sustituir los mínimos impugnados por los baremos que rigieron durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012.

CCOO subraya que el pronunciamiento de la Sala se produce antes del inicio del paro para evitar perjuicios irreparables, argumentando que el tribunal busca impedir que una resolución estimatoria posterior resulte "de imposible ejecución" y deje desprotegido el ejercicio del derecho fundamental. EFE

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