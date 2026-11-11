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Cameron Mason se luce en el barro de Niel, Felipe Orts cuarto

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Redacción deportes, 11 nov (EFE).- El campeón británico Cameron Mason (Alpecin Premier Tech) logró su primera gran victoria en la modalidad al imponerse en solitario en el Superprestigio de ciclocrós de Niel (Bélgica), mientras que el español Felipe Orts firmó la cuarta plaza.

Mason, quien se puso líder del Superprestigio, estrenó su palmarés en la élite en una prueba muy exigente, sobre un circuito que exprimió las fuerzas de los participantes de principio a fin. El escocés fue el más poderoso y, con un ataque en la zona arenosa de la última vuelta, pudo soltar al belga Joran Wyseure y presentarse en meta en solitario, con 19 segundos de ventaja.

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La tercera plaza del podio se la adjudicó el neerlandés Joris Nieuwenhuis, que cruzó la meta a 27 segundos, precediendo al campeón de España Felipe Orts (Euskaltel Euskadi). El de la Vila Joiosa fue de menos a más hasta lograr su mejor clasificación de la temporada. Quinto fue el belga Giel Lejeune, un joven de 18 años que apunta muy alto.

Tras una salida en la que se metieron delante todos los favoritos, fue el campeón suizo Kevin Kuhn quien durante la primera vuelta tomó una ligera ventaja de cuatro segundos sobre el belga Michael Vanthourenhout y el neerlandes Joris Nieuwenhuis. De inicio no pudieron meterse en cabeza el subcampeón de Europa, Joran Wiseure, ni el campeón de España, Felipe Orts.

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El pronóstico estaba más abierto por la ausencia del belga Thibau Nys, reciente campeón continental, quien esta semana sólo competirá en la prueba del Trofeo X20 en Hamme-Zogge, el próximo domingo.

La selección natural se formó en la tercera vuelta con un quinteto que ya sería definitivo para el podio. Quedaron delante separados por escasos metros Kuhn, Wyseure, Vanthourenhout, Nieuwenhuis y el británico Mason, residente a escasos kilómetros de Niel. Entonces, Orts figuraba en un tercer grupo a 24 segundos.

La dureza del recorrido, esta vez con todos los ingredientes que idealizan al ciclocrós, barro, subidas explosivas y tramos arenosos, fue pasando factura a medida que se acercaba la meta. Cedió primero Nieuwenhuis, incapaz de seguir el ritmo de la avanzadilla, luego Kuhn.

A 2 vueltas del final tres hombres de barro comenzaron un heroico duelo por la victoria. Wyseure cambió de bicicleta, maniobra que le hizo perder metros, pero rápido se volvió a unir a Mason y Vanthourenhout.

Orts seguía ganando posiciones poco a poco, pasando a la quinta plaza, aprovechando además una caída de Vanthourenhout que lo eliminó de la lucha por el triunfo, gestión que ya pasaba al escocés Mason y a Wyseure, el favorito en principio por su condición de subcampeón de Europa.

La clave llegó en la zona de arena, donde Mason metió la directa para cimentar su primera gran victoria en la modalidad. El de Linlithgow, de 26 años, sexto en el Europeo, se vino arriba ante su público, ya que en invierno reside cerca del circuito. Un puñado de segundos fue suficiente para el éxito del británico. Un día inolvidable para él, también líder del Superprestigio. EFE

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